Luego de la muerte de Johan Sebastián Mora Castro (28 años), cantante, y Ariana Cañola Barriga (19 años), pertenecientes a la agrupación de salsa La Timbera, la madre de la joven indicó que, al parecer, el crimen no habría tenido como motivo robarle sus pertenencias.

En el ataque ocurrido el fin de semana pasado en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en el Callao, durante una fiesta de quinceaños, los delincuentes dispararon a matar a Mora Castro, sin embargo, una bala perdida impactó en Cañola Barriga.

“Johan y mi hija no han tenido problemas con nadie. Ha sido algo injusto, porque los chicos comentan que el factor robo no ha sido y menos al local. Ellos cruzaron 30 metros para atacar a Johan, mi hija fue una víctima”, dijo la progenitora a América Noticias.

“Ariana y su compañera son las últimas en ingresar y las primeras en salir. Ella se sentó sobre una moto. Cuando empezó la balacera, se demoró en correr y le chocó la bala en la espalda. En el hospital murió desangrada”, narró al matinal.

¿A quiénes asesinaron en el Callao?

Se trata de Johan Sebastián Mora Castro vocalista principal de La Timbera, una agrupación musical joven que comenzaba a crecer en eventos sociales en el primer puerto. Junto a él, Ariana Cañola Barriga, de solo 19 años y trabajaba como bailarina acompañante de la orquesta. Ella también formaba parte del espectáculo esa noche.

Sus vecinos decían que esta orquesta se caracterizaba por su animosidad y ganas de salir adelante.