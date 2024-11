Un hombre fue asesinado la madrugada de este miércoles al interior de su auto en el Callao. La Policía Nacional del Perú (PNP) halló 15 casquillos de bala en la zona. Los criminales huyeron con paradero desconocido.

La víctima fue identificada como Ángelo Ricardo Torricelli Alponte, de 22 años. Se supo que deja un hijo en orfandad.

El hombre estaba estacionado en el jirón Próceres, en el asentamiento humano Santa Rosa, cuando ocho sujetos llegaron a pie y lo interceptaron, haciendo que pierda la vida al instante.

La víctima salió de su vivienda tras recibir la llamada de una mujer . Se presume que llegó a dicho punto para encontrarse con la fémina, quien ya fue identificada por la madre del joven.

Se iniciaron con las investigaciones tras el asesinato en el Callao. Foto: César Grados/@photo.gec

“Le dije ‘tú has centrado a mi hijo’, hay un Dios que lo ve todo. La chica vive en esta cuadra. No la conozco, no sé quién es, pero tengo su nombre”, relató a Buenos Días Perú.

Tras apretar el gatillo, los criminales huyeron con dirección a la avenida Morales Duárez. Este nuevo crimen ocurre solo un día después de que el Ejecutivo amplió el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 45 días.