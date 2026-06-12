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El crimen se produjo a solo una cuadra de las instalaciones de la institución educativa Augusto Salazar Bondy, en un horario cercano a la salida de los alumnos del turno tarde. Foto: Facebook/composición GEC
El crimen se produjo a solo una cuadra de las instalaciones de la institución educativa Augusto Salazar Bondy, en un horario cercano a la salida de los alumnos del turno tarde. Foto: Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

Un hombre de 53 años, identificado como César Leonardo Chávez Delgado, fue baleado mientras se trasladaba a su domicilio en un vehículo particular junto a su pareja de 42 años. El hecho se registró a la altura de la cuadra dos de la calle Ángel Quispe, en Carmen de la Legua, Callao.

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