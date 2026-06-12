Un hombre de 53 años, identificado como César Leonardo Chávez Delgado, fue baleado mientras se trasladaba a su domicilio en un vehículo particular junto a su pareja de 42 años. El hecho se registró a la altura de la cuadra dos de la calle Ángel Quispe, en Carmen de la Legua, Callao.

Según los informes preliminares, el hombre murió tras recibir varios impactos de bala, mientras que su conviviente logró sobrevivir tras arrojarse del vehículo en pleno movimiento para ponerse a buen recaudo, pero resultó con lesiones graves por caída. Con este hecho, se eleva a 77 la cifra total de homicidios reportados en el primer puerto en lo que va del año.

De acuerdo con las indagaciones de los agentes policiales, los delincuentes utilizaron una motocicleta de color azul para interceptar la unidad móvil y abrir fuego contra su víctima. Según los testigos, se escucharon al menos nueve detonaciones.

El crimen se produjo a solo una cuadra de las instalaciones de la institución educativa Augusto Salazar Bondy, en un horario cercano a la salida de los alumnos del turno tarde. Tras la huida de los criminales, los propios residentes de la zona brindaron los primeros auxilios a los heridos y los embarcaron en el mismo vehículo atacado hacia el establecimiento de salud más cercano.

Delincuentes balean a dos personas en La Perla. Fotos:César.grados@photo.gec

Los médicos constataron la muerte de Chávez Delgado, e internaron a la mujer, quien permanece en el pabellón de observación bajo estricto monitoreo médico mientras evoluciona de las contusiones y heridas sufridas.

Móvil del crimen

De acuerdo al avance de las investigaciones y testimonio de los allegados a las víctimas, se supo que Chávez era prestamista y habría entregado una suma alta de dinero a personas desconocidas que se habrían negado a cancelar la deuda. La Policía continúa con las indagaciones del crimen.