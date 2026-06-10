Resumen

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Policía investiga presunto caso de extorsión detrás del atentado contra transportistas. (Foto: Captura de YT/24 Horas)
Policía investiga presunto caso de extorsión detrás del atentado contra transportistas. (Foto: Captura de YT/24 Horas)
Por Redacción EC

Un ataque armado contra una combi de transporte público dejó tres personas heridas en el Callao. El atentado ocurrió cuando delincuentes que se desplazaban en un automóvil negro abrieron fuego contra una unidad que cubría la ruta Plaza 2 de Mayo-La Punta, en un hecho que es investigado como un presunto caso de extorsión contra transportistas.

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