Un ataque armado contra una combi de transporte público dejó tres personas heridas en el Callao. El atentado ocurrió cuando delincuentes que se desplazaban en un automóvil negro abrieron fuego contra una unidad que cubría la ruta Plaza 2 de Mayo-La Punta, en un hecho que es investigado como un presunto caso de extorsión contra transportistas.

La balacera se registró en el cruce de la avenida Marco Polo con el jirón Alberto Secada. Como consecuencia de los disparos, el conductor de la unidad, el cobrador y una pasajera resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen bajo observación médica.

Tras el ataque, agentes y peritos de criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección de la escena, se encontraron doce casquillos de bala, evidencia que forma parte de las investigaciones en curso.

De acuerdo con información preliminar, el atentado estaría vinculado a las constantes amenazas y cobros extorsivos que enfrentan empresas y trabajadores del transporte público en Lima y Callao. Las primeras hipótesis policiales apuntan a que las unidades de esta ruta habrían estado pagando cupos a la organización criminal denominada Callao Unido.

Delincuentes abren fuego contra vehículo de transporte público en plena vía del Callao. (Foto: Captura de YT/24 Horas)

La Policía Nacional continúa recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad de la zona y ejecutando otras diligencias para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

Este nuevo episodio de violencia se suma a la creciente ola de atentados contra transportistas registrados en los últimos meses, una problemática que mantiene en alerta a conductores, cobradores y pasajeros ante el avance de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar si el atentado fue una represalia relacionada con el pago de cupos o si responde a otro tipo de disputa criminal dentro del sector transporte.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.