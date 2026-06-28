Una balacera ocurrida la noche de este domingo 28 de junio en el asentamiento humano Tiwinza de la zona de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao, dejó al menos 5 heridos.

Según las primeras informaciones, el ataque se trataría de un posible ajuste de cuentas y las víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital más cercano para recibir atención médica.

El ataque se trataría de un posible ajuste de cuentas. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La zona donde se produjo la balacera, cerca de locales particulares que en ese momento atendían, fue acordonada por un fuerte contingente de la Policía Nacional (PNP) y miembros de las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que el ataque se produce tres días después de que el Gobierno oficializara la ampliatoria de la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo adicional de 60 días calendario.

El ataque se produce tres días después de que el Gobierno oficializara la ampliatoria de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La disposición del Poder Ejecutivo entró en plena vigencia precisamente este domingo 28 de junio y tiene el propósito de contrarrestar el avance de la criminalidad organizada y los altos índices de violencia urbana.

Durante la vigencia de esta prórroga, la Policía Nacional mantendrá el control absoluto del orden interno en ambas jurisdicciones geográficas, contando en todo momento con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas resguardan la zona donde se produjo el ataque en el Callao. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los responsables de este nuevo episodio de violencia registrado en el primer puerto.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma.

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Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.