Una balacera en el asentamiento humano Tiwinza de Sarita colonia, en el Callao, dejó al menos 5 heridos. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Una balacera en el asentamiento humano Tiwinza de Sarita colonia, en el Callao, dejó al menos 5 heridos. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Una balacera ocurrida la noche de este domingo 28 de junio en el asentamiento humano Tiwinza de la zona de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao, dejó al menos 5 heridos.

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