Este sábado 16 de octubre, vecinos hallaron el cadáver de un sujeto no identificado envuelto en una sábana y cubierto por dos costales en el límite del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla, en el Callao.

El hallazgo se produjo en una zona colindante al asentamiento humano Valle Verde, donde los transeúntes advirtieron la presencia de los bultos que ya se encontraban cubiertos por moscas.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta los humedales de Ventanilla para realizar las diligencias | Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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Según reportes preliminares, el cuerpo de la víctima presentaba evidencias de golpes y signos de haber sido amordazado antes de ser arrojado en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística llegaron al punto para acordonar la escena, realizar las diligencias correspondientes y autorizar el levantamiento del cadáver.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta los humedales de Ventanilla para realizar las diligencias | Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Se presume que los responsables abandonaron el cuerpo en la zona aprovechando la escasa iluminación y baja afluencia de transeúntes.

Mientras tanto, la policía sigue con las investigaciones para determinar las causas exactas del deceso e identificar a la víctima.