Hallan el cuerpo de una persona dentro de dos sacos en los humedales de Ventanilla. | Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec
Hallan el cuerpo de una persona dentro de dos sacos en los humedales de Ventanilla. | Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec
Por Redacción EC

Este sábado 16 de octubre, vecinos hallaron el cadáver de un sujeto no identificado envuelto en una sábana y cubierto por dos costales en el límite del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla, en el Callao.

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