Callao: delincuentes secuestran y roban a familia en su vivienda

Una familia fue secuestrada por delincuentes durante más de dos horas al interior de su vivienda, en el Callao. Los hampones robaron electrodomésticos, ropa, zapatos y S/ 1.000 en efectivo, aseguraron las víctimas.

Dos sujetos armados ingresaron al inmueble por la escalera exterior, ingresando a la azotea. Ellos amenazaron a la pareja de esposos y a su hija, informó América Noticias.

“[Ingresaron] amedrentando con sus insultos. Apuntándome con el arma. El otro se fue a la cocina, encontró los cuchillos. Me apuntaba para que no me moviera y que entregara las llaves y el dinero que tenía”, contó el padre de familia que prefirió el anonimato.

Los afectados se comunicaron con la central 105 de la Policía Nacional tras el robo. Por ello, los agentes lograron la captura de uno de los ladrones identificado como Carlos Antonio Pérez Morales, quien fue encontrado con los artefactos robados (televisor, equipo de sonido y varios celulares).

En su poder también se halló una réplica de arma de fuego con la que amenazó a la familia. El sujeto fue puesto a disposición de la fiscalía para las investigaciones.