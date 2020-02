La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar obtuvieron medidas de protección para Sandra Medina, quien denunció constantes amenazas por parte de expareja Richard Adoni Zúñiga Cerdeña. El pasado 4 de enero, ella fue agredida brutalmente por el sujeto durante una reunión social realizada dentro de una vivienda en el Callao.

La medida dispuesta por el Quinto Juzgado de Familia, señala que el denunciado deberá abandonar el hogar convivencial, estará prohibido de tener cualquier tipo de comunicación con la víctima y no deberá acercarse a su exconviviente a una distancia menor de 300 metros; entre otras disposiciones que la Policía Nacional deberá asegurar en beneficio de la víctima.

► Callao: acusan a sujeto de golpear brutalmente a su pareja tras discusión | VIDEO

► SMP: detienen a sujeto que atacó con cuchillo a su expareja pese a contar con orden de alejamiento | VIDEO

De incumplir alguna medida de protección, Richard Zúñiga Cerdeña sería detenido en flagrancia incurriendo en el delito de desobediencia y desacato a la autoridad; pudiendo disponer, por el representante del Ministerio Público, el requerimiento de prisión preventiva.

Asimismo, la Fiscalía informó que la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (Udavit) del Callao brinda atención integral psicológica y social a Sandra Medina de 25 años.

En un informe de América Noticias, la víctima contó que, pese a que interpuso una denuncia contra Zúñiga Cerdeña por intento de feminicidio en enero, esta acción no evitó que el hombre continúe hostigándola ya sea rondando por su vivienda o siguiéndola hasta el hospital donde se viene atendiendo tras ser sometida a operaciones quirúrgicas. Ella sufrió graves heridas en la mandíbula por lo que tiene dificultades para hablar y alimentarse.

Por ello, acudió junto a un familiar hasta a comisaría del Callao para presentar una nueva denuncia por amenazas.

“Me da rabia y cólera que no hagan nada. Yo no puedo comer ahora, tengo que usar cañita. Y él se da la gran vida caminando y amenazándome. No tiene orden de captura ni nada […] Baja la luna (ventana) y saca pistola. A mí prima también le saca un arma. Me da miedo que un día, como él para con pistola, que me dispare o me haga algo. Tengo miedo, quiero que me ayuden y que le pongan orden de captura”, dijo la agraviada.

PJ dispone medidas de protección para mujer agredida y amenazada por expareja (Video: América Noticias)