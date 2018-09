Callao: esto dijo la Marina de Guerra sobre suboficial acusado de agredir a su pareja

La Marina de Guerra del Perú rechazó los actos de violencia en los que se encuentra involucrado el suboficial Enzo Santi Caja León, quien fue acusado de agresión por su pareja, en el Callao.

La denunciante señaló en Canal N que fue agredida en la vía pública, siendo ayudada por los vecinos. "Él me ha metido un empujón que yo me he caído de las escaleras", dijo la víctima en Canal N. Prefirió no identificarse.

Al respecto, la Marina de Guerra señaló que el caso se encuentra en investigación. "El Oficial de Mar 3º involucrado se encuentra a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, habiéndose dispuesto brindar todas las facilidades para que se determinen las responsabilidades que correspondan", señala el comunicado.

Por otro lado, esta institución indicó que se encuentra en un proceso de sensibilización del personal naval contra la violencia hacia la mujer. El caso se encuentra en manos de los agentes de Playa Rímac.