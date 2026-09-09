Un chofer de la empresa Etmosa sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado por dos delincuentes en el distrito de La Perla, Callao. El hecho se convirtió en el tercer atentado que sufre esta firma de buses en el transcurso de un mes.

La agresión ocurrió en la cuadra 15 de la Av. José Gálvez cuando el conductor se disponía a recargar combustible en un grifo de la zona. Dos atacantes a bordo de una motocicleta dispararon a quemarropa contra la cabina del vehículo de transporte público.

El auxilio oportuno de la Policía Nacional permitió el traslado inmediato de la víctima hacia el hospital Daniel Alcides Carrión. En paralelo, vecinos de la zona denunciaron que ese tramo de la vía funciona como un paradero informal sin resguardo policial permanente.

Durante la maniobra de huida en marcha atrás, la cúster impactó contra un automóvil estacionado a pocos metros de la estación de servicio. El chofer herido es un ciudadano de nacionalidad venezolana que permanece internado con pronóstico reservado.

Extorsionadores dispararon contra bus de Etmosa en La Perla, Callao. (TVPerú)

Extorsionadores dispararon contra bus de Etmosa en La Perla, Callao. (TVPerú)

Peritos de la Policía Nacional hallaron nueve casquillos de bala en la escena del crimen e identificaron cinco impactos en la ventana del piloto. Las autoridades analizan los videos de cámaras de seguridad privadas ante la inoperatividad del dispositivo municipal cercano.

Las primeras hipótesis policiales orientan las investigaciones hacia una red de extorsión que opera contra los transportistas del Callao. Los agentes del orden recaban testimonios para dar con el paradero de los dos sicarios que escaparon del lugar.

Tercer atentado contra Etmosa conmociona al Callao

El ataque contra este bus representa el tercer atentado con armas de fuego que sufre la empresa Etmosa en menos de un mes. El primer hecho violento ocurrió el 14 de agosto del 2026 cuando criminales balearon a un conductor cerca del hospital Sabogal.

Solo cinco días después, el 19 de agosto del 2026, otro chofer de la misma línea resultó herido por disparos en La Perla. Los trabajadores de la compañía exigen medidas de protección efectivas para evitar nuevas agresiones durante sus jornadas laborales.