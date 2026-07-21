Una banda de extorsionadores que se identificó como “Los mexicanos” atentó contra una chicharronería ubicada en la Av. Quilca, en el Callao, y dispararon contra su fachada para continuar con sus amenazas para exigir el pago de cuantiosos cupos, en la que se convirtió en una nueva amenaza por parte de organizaciones criminales.

El ataque ocurrió a las 10:30 p.m. del lunes 20 de julio. Según relataron testigos, dos sujetos en una moto llegaron al frontis de la chicharronería y dispararon varias veces contra la puerta, ya que el local se encontraba cerrado por las altas horas de la noche en la que decidieron concretar su ataque.

Extorsionadores en moto que serían de banda "Los mexicanos" balearon fachada de chicharronería en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Extorsionadores en moto que serían de banda "Los mexicanos" balearon fachada de chicharronería en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

En total, los peritos policiales encontraron unos ocho impactos de bala en la puerta y diez casquillos de bala en l suelo. Luego de los disparos, los hampones huyeron con rubo a la Av. Pacasmayo en el Callao, donde se registró un intercambio de disparos con policías que se encontraban en el lugar. Producto de este enfrentamiento no se confirmaron ni heridos ni detenidos.

Según información difundida por Latina, los dueños de la chicharronería habían recibido el fin de semana pasado un mensaje por WhatsApp amenazante por parte de sujetos desconocidos que se identificaron como parte de la banda “Los mexicanos”.

Extorsionadores en moto que serían de banda "Los mexicanos" balearon fachada de chicharronería en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Extorsionadores en moto que serían de banda "Los mexicanos" balearon fachada de chicharronería en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Ahí, los delincuentes le exigieron textualmente a la chicharronería “Perolito” que deje de atender al público a menos que realice un pago de 10 mil soles. Caso contrario, advirtieron que realizarían una “masacre”. Los propietarios del local de comida ubicado en un edificio multifamiliar hicieron caso omiso a la amenaza hasta que se produjo el reciente atentado.

Las investigaciones policiales siguen adelante y se encuentran en manos de agentes de investigación criminal del Primer Puerto. Sin embargo, mientras se logre dar con los responsables, los dueños del establecimiento han optado por cerrar sus puertas para evitar más ataques.