Extorsionadores en moto que serían de banda "Los mexicanos" balearon fachada de chicharronería en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Extorsionadores en moto que serían de banda "Los mexicanos" balearon fachada de chicharronería en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Una banda de extorsionadores que se identificó como “Los mexicanos” atentó contra una chicharronería ubicada en la Av. Quilca, en el Callao, y dispararon contra su fachada para continuar con sus amenazas para exigir el pago de cuantiosos cupos, en la que se convirtió en una nueva amenaza por parte de organizaciones criminales.

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