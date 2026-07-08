Una combi que pertenecía a la empresa Consorcio Vía Colonial que estaba estacionada y sin ocupantes fue atacada por la que sería una de las bandas de extorsionadores que operan en una zona del Callao donde transportistas estacionan sus unidades sin supervisión alguna y en la vía pública, pese a las constantes de denuncias de amenazas en su contra.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2 a.m. cuando un sujeto desconocido lanzó la que habría sido una bomba molotov contra la unidad de placa M5S-956 que estaba estacionada en el cruce de las avenidas Ricardo Palma con Luis Pardo.

El fuego consumió rápidamente la unidad, mientras que el atacante huyó con rumbo desconocido. Los bomberos recién pudieron controlar las llamas cuando ya había sido consumida la totalidad del carro, del cual solo quedó la carroza y los fierros que sirvieron como soporte de los asientos que quedaron calcinados, al igual que el tablero, el timón y el motor.

La combi fue atacada en la madrugada cerca a la Av. Colonial del Callao y quedó totalmente destruida. (Latina)

La combi fue atacada en la madrugada cerca a la Av. Colonial del Callao y quedó totalmente destruida. (Latina)

Un chofer de la zona comentó que son víctimas de extorsionadores que exigen montos como 300 soles d pago inicial y un desembolso de 10 soles diario por banda, para un total de unas cinco organizaciones criminales que operan en la zona. Esto significa un pago diario de unos 50 soles por lo menos para poder salir a trabajar diariamente.

Tras el ataque, el conductor que fue testigo del incidente contra la combi de su colega dijo que iba a buscar estacionar su unidad a puertas cerradas o en alguna cochera, ya que no hay vigilancia policial ni presencia de autoridades en este sector del Callao donde las combis suelen pasar la noche antes de salir a operar durante las primeras horas del día.