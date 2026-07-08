La combi fue atacada en la madrugada cerca a la Av. Colonial del Callao y quedó totalmente destruida. (Latina)
La combi fue atacada en la madrugada cerca a la Av. Colonial del Callao y quedó totalmente destruida. (Latina)
Por Redacción EC

Una combi que pertenecía a la empresa Consorcio Vía Colonial que estaba estacionada y sin ocupantes fue atacada por la que sería una de las bandas de extorsionadores que operan en una zona del Callao donde transportistas estacionan sus unidades sin supervisión alguna y en la vía pública, pese a las constantes de denuncias de amenazas en su contra.

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