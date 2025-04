En el Callao, una mujer de nacionalidad colombiana fue asesinada a manos de su pareja, quien en un arranque de celos le disparó en el pecho. El feminicidio ocurrió en el mercado 3 de Enero, zona de Bocanegra, en pleno estado de emergencia dictado por el Gobierno para frenar la delincuencia.

La víctima identificada como Nubi Altamar Díaz se encontraba en su puesto de venta de cosméticos cuando al lugar llegó Juan González Sandoval. En cuestión de segundos, el hombre le asestó un disparo ante los gritos de desesperación de los demás comerciantes.

Cámaras de seguridad del mercado captaron cuando González Sandoval huye con rumbo desconocido. Sin embargo, tiempo después, se entrega a la Policía Nacional del Perú (PNP), donde confiesa el crimen.

Ya en la comisaría, narró arrojó el arma y la cacerina en una vivienda de San Martín de Porres antes de refugiarse en un hotel.

“Me acerqué a ella, saqué el arma y le disparé. Escuché gritar y me asusté, por eso me fui corriendo”, relató a los agentes del orden.