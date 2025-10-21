La Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao dispuso una serie de diligencias urgentes para identificar a los responsables del asesinato del cantante Johan Mora (28) y de la bailarina Ariana Cañola (19), quienes fueron acribillados el último fin de semana tras culminar una presentación musical en la zona de Sarita Colonia, en el Callao.

El Ministerio Público informó que el fiscal a cargo del caso abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio de ambas víctimas. Mora era la voz principal de La Timbera Orquesta, mientras que Cañola formaba parte del elenco de baile que acompañaba a la agrupación.

El crimen ocurrió cerca de las 2:30 a. m. del domingo, cuando los jóvenes salían de un local ubicado en el asentamiento humano Francisco Bolognesi. Según testigos, los sicarios los interceptaron y dispararon varias veces antes de darse a la fuga.

Depincri del Callao analiza cámaras y pruebas balísticas por crimen de Johan Mora y Ariana Cañola. (Foto: GEC)

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao realizan peritajes a los casquillos encontrados, análisis de sangre y visualización de cámaras de seguridad para ubicar a los responsables. También se recogen declaraciones de testigos y familiares que presenciaron el ataque.

Las familias de Johan y Ariana exigen justicia y una investigación profunda. El hermano del cantante aseguró que el crimen no fue un intento de robo, sino un ataque directo y premeditado.

Investigan doble homicidio de artistas tras presentación musical en Sarita Colonia. (Foto: GEC)

Mientras las investigaciones continúan, amigos, colegas y seguidores de la orquesta despiden con pesar a los artistas, recordando su talento, carisma y las metas que quedaron truncas por la violencia que golpea nuevamente al Callao.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.