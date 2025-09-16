Un violento crimen sacudió la tranquilidad de la urbanización Sesquicentenario, en el Callao. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su mototaxi en el cruce de la avenida Los Dominicos y la calle 7, en circunstancias que aún son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Collantes, de 40 años, quien se desempeñaba como mototaxista durante el día y, por las noches, se dedicaba a cuidar automóviles en la zona. Testigos relataron que fue hallado maniatado de manos y pies, lo que refuerza la hipótesis de que fue atacado con premeditación.

“ Ha estado amarrado de pies y de manos, le han dado cuatro disparos . De mañana era mototaxista y en la noche cuidaba los carros que parqueaban acá”, contó una vecina, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad.

Hombre de 40 años fue ultimado con cuatro disparos dentro de su vehículo. (Foto: GEC)

El hecho ocurrió en un horario en el que aún había transeúntes y negocios atendiendo, lo que generó gran consternación e indignación entre los vecinos, quienes aseguran que los crímenes violentos se han vuelto frecuentes en la provincia constitucional.

Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias. Las primeras diligencias apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas o de un crimen relacionado a las extorsiones que afectan al sector de mototaxistas en la zona.

Asesinan a mototaxista en plena vía pública del Callao. (Foto: GEC)

Este asesinato se suma a la preocupante estadística de violencia en el Callao. De acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado 150 homicidios en la provincia constitucional, lo que consolida su condición como una de las jurisdicciones más inseguras del país.

Las investigaciones continuarán para dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia urbana.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.