Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo mientras disputaba un partido de fulbito junto a sus amigos en una loza deportiva del parque La Cruz, en Bellavista, Callao.

Según informó RPP, la víctima fue identificada como Carlo Alberto Medina Saravia (53), quien recibió hasta cinco disparos por parte de un desconocido.

Los balazos provocaron pánico entre los vecinos de la zona, quienes contaron que el hombre era conocido en el distrito por organizar campeonatos de fulbito y expresaron su preocupación por la falta de vigilancia en el lugar.

Según reportó 24 Horas, Medina Saravia era llamado “Camote” por sus amigos, quienes lo describieron como una persona tranquila que cada domingo acudía al parque, frente a su vivienda, para jugar fulbito.

Peritos de Criminalística de la Policía llegaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue del Callao.

Hasta el momento no se conoce el móvil del crimen, por lo que la Policía ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el responsable.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.