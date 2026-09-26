El ataque se produjo cuando la víctima caminaba junto a sus familiares hacia su vivienda cerca del límite con San Martín de Porres | César Grados / GEC
El ataque se produjo cuando la víctima caminaba junto a sus familiares hacia su vivienda cerca del límite con San Martín de Porres | César Grados / GEC
Por Redacción EC

Un hombre identificado como Carlos León, de 37 años y conocido en la zona como ‘Carlitos Way’, fue asesinado a balazos la noche del viernes 25 de septiembre en presencia de su esposa e hijo cuando retornaba a su vivienda en la zona de Estibadores, en el límite del Callao con San Martín de Porres.

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