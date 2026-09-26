Un hombre identificado como Carlos León, de 37 años y conocido en la zona como ‘Carlitos Way’, fue asesinado a balazos la noche del viernes 25 de septiembre en presencia de su esposa e hijo cuando retornaba a su vivienda en la zona de Estibadores, en el límite del Callao con San Martín de Porres.

Entre las calles Las Palmeras y Tristán, cerca del cruce de las avenidas Independencia y Bocanegra, un sujeto descendió de una motocicleta conducida por su acompañante y disparó más de ocho veces contra la víctima. El ataque ocurrió a pocos metros de un parque donde se encontraban familias.

El hombre, que sería un trabajador de construcción civil, fue acribillado con ocho balazos muy cerca de su casa en el Callao | Foto: César Grados / GEC

Efectivos de la comisaría Juan Ingunza Valdivia y peritos de Criminalística acudieron al lugar de los hechos para acordonar la escena, recoger los casquillos percutidos e iniciar el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para determinar la ruta de escape de los atacantes.

Respecto al móvil del homicidio, las hipótesis preliminares de la Policía Nacional del Perú no descartan un presunto cobro de cupos o ajuste de cuentas vinculado a obras del sector construcción, rubro laboral en el cual se desempeñaba la víctima.

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Finalmente, este crimen representa el tercer asesinato registrado en la provincia constitucional del Callao en el lapso de una semana, sumándose a los ocurridos el 20 de septiembre en el sector La Siberia de Bocanegra y dos días después en el óvalo de la avenida La Playa en Ventanilla.