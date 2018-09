Oficial de la Marina es acusado de agredir a su pareja en el Callao | VIDEO

Una mujer denunció que su pareja, el oficial de la Marina de Guerra del Perú, Enzo Santi Caja León, la agredió. Según la víctima, el hecho ocurrió la madrugada de este sábado en el Callao y fue auxiliada por los vecinos de su zona.

“Él me quitó la cartera y el celular, me agarró del cuello, entonces me dice sube [a la vivienda]. Él me ha metido un empujón que yo me he caído de las escaleras”, señaló la víctima identificada como María para Canal N.

La mujer relató que la agresión fue en la vía pública y que sus gritos fueron escuchados por algunos vecinos, quienes salieron inmediatamente en su defensa. Producto de los golpes, ahora la víctima presenta un hematoma en la frente.

“Él me quiso meter un puñete y un chico lo agarró y lo sacó a él. Ahí ya salieron todos los vecinos”, detalló la agraviada.

La víctima y el oficial de la Marina tienen aproximadamente 5 años de relación. Ella señala que no es la primera vez que lo denuncia por violencia física y psicológica.

Enzo Santi fue trasladado a la comisaría de Playa Rímac en el Callao donde se investigará detenidamente el caso y ver cuál será el futuro del acusado.



(Video: Canal N)

