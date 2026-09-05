Un padre de familia identificado como Hugo Ernesto Tapia Luna, de 35 años, fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en su automóvil junto con su esposa y su hija de cinco años, en la zona de Bocanegra, provincia constitucional del Callao.

El ataque ocurrió en la calle Los Eucaliptos, sector 1 de Bocanegra. Según información policial, Tapia Luna fue perseguido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos habría disparado varias veces contra el vehículo.

Matan a padre de familia de seis disparos mientras se desplazaba en su automóvil. (Foto: César.grados@photo.gec)

Durante el ataque, la víctima intentó escapar, pero recibió seis impactos de bala, lo que provocó que perdiera el control del automóvil. El vehículo terminó despistándose y chocó contra un montículo de basura, a pocas cuadras de la vivienda de la familia y a dos calles de la comisaría de Bocanegra. Tapia Luna falleció de manera instantánea debido a los impactos de bala.

Su hija, una niña de cinco años que viajaba en el asiento posterior junto a su madre, resultó herida con dos roces de bala en el brazo izquierdo. La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Negreiros, donde recibió atención médica.

Sicarios persiguieron y asesinaron a balazos a hombre que viajaba con su familia. (Foto: César.grados@photo.gec)

En la escena del crimen, los peritos de Criminalística de la Policía Nacional encontraron 11 casquillos de bala, los cuales fueron recogidos como parte de las diligencias para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

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El crimen generó preocupación entre los vecinos de Bocanegra. Residentes de la zona señalaron que, aproximadamente dos semanas antes, otro padre de familia había sido asesinado en la puerta de su vivienda, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió este nuevo ataque.

Ante los recientes hechos de violencia, los vecinos solicitaron a las autoridades un refuerzo de la presencia policial en la comisaría de Bocanegra.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables del ataque.

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