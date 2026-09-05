Padre de familia muere tras ataque a balazos a pocas cuadras de su vivienda. (Foto: César.grados@photo.gec)
Padre de familia muere tras ataque a balazos a pocas cuadras de su vivienda. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un padre de familia identificado como Hugo Ernesto Tapia Luna, de 35 años, fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en su automóvil junto con su esposa y su hija de cinco años, en la zona de Bocanegra, provincia constitucional del Callao.

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