Como medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, agentes de Grecco y la División de Investigación de Homicidios (Dirnic) de a Policía Nacional detuvieron en un operativo, a un adolescente de 17 años implicado en el delito de sicariato.

El menor fue intervenido al interior de una quinta ubicada en la zona de Vigil, en el distrito de La Perla, Callao.

Crimen en San Miguel

Según América Noticias el joven estaría involucrado en el asesinato de Michael Luna Coloma, ocurrido el pasado 4 de septiembre en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, en San Miguel. Imágenes de una cámara de seguridad captó la secuencia en la que la víctima fue atacada y recibió múltiples disparos.

Además, el delincuente estaría involucrado en el crimen de una ciudadana venezolana el 16 de mayo en Bellavista.

Según las investigaciones policiales, la fémina estaba junto a su pareja y su hijo de apenas un año cuando fue acribillada.

Asimismo, el adolescente se tomaba fotografías portando armas de fuego, reforzando su vínculo con actividades delincuenciales. Según la Policía, el menor integraría la organización criminal conocida como Los Babys Calacos del Callao.

¿Quiénes son ‘Los Babys Chalacos del Callao’?

El matinal precisó que se trata de una agrupación compuesta en su mayoría por menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, estarían detrás del asesinato de un conductor de transporte público en el distrito de Ventanilla, un caso que aún está en proceso de esclarecimiento.

En tanto, efectivos del orden intensifican y refuerzan sus operativos en el Primer Puerto ante el incremento de criminalidad en la zona.

¿Toque de queda en Lima y Callao?

A una semana de haber iniciado el estado de emergencia, el presidente José Jerí señaló que no está contemplado aplicar un toque de queda en el estado de emergencia en Lima y Callao.

“Producto del trabajo de campo diario, y escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia, no se está contemplado aplicar el toque de queda”, manifestó en un mensaje difundido por sus redes sociales