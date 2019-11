El coronel PNP Juan Olivera García, jefe de la Región Callao, informó que se destituyó de su cargo al comandante PNP Guido Ottone Suyón, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, tras la fuga de un detenido que escapó de un patrullero frente a una sede del Ministerio Público.

Para Canal N, el jefe policial detalló que, además, se solicitó la detención preliminar para los dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes estuvieron a cargo de la custodia de Pedro Antonio Atoche Rivera (19), que fue recapturado al promediar las 10:00 de este martes cuando transitaba por la avenida Dos de Mayo, en el Callao. Se trata de los suboficiales PNP Heyden Ladera Tisza y Henry Flores Rodríguez.

“La policía ha actuado la Fiscalía Militar Policial habiéndose dispuesto la detención preliminar de estos dos suboficiales y al jefe de la Depincri lo han separado del cargo […] Lamentablemente, que por uno o dos policías que no han estado haciendo bien su trabajo seamos objetos de críticas”, indicó el coronel Olivera García.

Calificó el hecho como una “negligencia” por lo que la Inspectoría de la Policía investiga el caso y decidirá la situación de los agentes involucrados. “Esto ha sido una negligencia. [Los suboficiales] lo tenían en custodia y tenían que ponerlo a disposición de la fiscalía a este sujeto. Nosotros no podemos tratar de tapar algo grave que hizo este personal. El trabajo no puede ser manchado por la inacción de dos policías que no saben su trabajo”, enfatizó.

Respecto al detenido Atoche Rivera, el jefe de la Región Callao precisó que no reporta antecedentes, pero se le intervino porque se le halló tres envoltorios de droga y portaba un arma de fuego sin tener una licencia. “De inmediato hemos puesto en alerta a todo el personal en el Callao, y se logró la recaptura”, dijo.

Vale precisar que el documento de la Depincri Callao señala que el hecho ocurrió cuando dos agentes PNP trasladaban en la unidad policial a Pedro Atoche hasta la sede Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa en el Callao. El joven permanecía detenido desde el pasado 12 de noviembre.

