Un nuevo atentado sacudió la tranquilidad de La Perla, Callao. La noche del sábado fue asesinado a balazos Moisés Mere Ruiz, conocido como “Loco Mere”, abogado vinculado a la organización criminal Barrio King, encabezada por Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”.

El ataque se registró en la cuadra cuatro del jirón Huáscar, a media cuadra de la vivienda de la víctima. Según testigos, Mere estaba por estacionar su vehículo cuando un sicario lo interceptó y disparó en siete ocasiones a quemarropa. En el auto se encontraban también su esposa y su hija de apenas un año, quienes resultaron ilesas.

Los vecinos auxiliaron a la víctima y lo trasladaron de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, pero los médicos solo pudieron certificar su muerte. La brutalidad del hecho, ocurrido en presencia de su familia, generó gran alarma en la zona.

Policía Nacional investiga si el asesinato de Moises Mere Ruiz se trata de un ajuste de cuentas. (Foto: Gec)

Mere era señalado por las autoridades como el brazo legal de Barrio King. Su rol habría sido clave para contactar jueces y fiscales, permitiendo que los integrantes de la organización evitaran detenciones o recibieran beneficios judiciales. Además, era considerado hombre de confianza de “Caracol”, quien cumple una condena de 35 años de prisión desde 2016 por tráfico ilícito de drogas.

La hipótesis principal de los investigadores es que el crimen fue un ajuste de cuentas ordenado por una banda rival, con el fin de eliminar a un personaje clave dentro de la estructura de Barrio King y enviar un mensaje a sus miembros. La División de Investigación Criminal del Callao asumió el caso y ya revisa las imágenes de seguridad de la zona, además de tomar las declaraciones de los testigos.

Sicario acaba con la vida del abogado de Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’. (Foto: Gec)

Los vecinos de La Perla denunciaron que su barrio se ha convertido en escenario frecuente de actos de violencia relacionados con disputas entre bandas delictivas, lo que mantiene en zozobra a la población.

