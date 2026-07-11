Los dos sicarios abrieron fuego contra su víctima sin detenerse cerca a sede de Divincri del Callao. (América TV)
Los dos sicarios abrieron fuego contra su víctima sin detenerse cerca a sede de Divincri del Callao. (América TV)
Por Redacción EC

André Paolo Juárez Oliva, de 28 años, fue asesinado a balazos la noche del jueves cuando conducía su vehículo por el Callao, luego de ser interceptado por dos sicarios a bordo de una motocicleta, en el que se convierte en uno más de los ataques con arma de fuego pese a la cercanía a sedes policiales.

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