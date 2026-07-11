André Paolo Juárez Oliva, de 28 años, fue asesinado a balazos la noche del jueves cuando conducía su vehículo por el Callao, luego de ser interceptado por dos sicarios a bordo de una motocicleta, en el que se convierte en uno más de los ataques con arma de fuego pese a la cercanía a sedes policiales.

El atentado se produjo en el cruce de la avenida Paz Soldán con Buenos Aires, a pocas cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri).

Los atacantes, que circulaban en una moto lineal sin placa de rodaje, dispararon en 14 oportunidades contra el auto en marcha. Pese a las heridas recibidas, Juárez Oliva logró conducir cerca de tres cuadras antes de perder la vida frente a la Fortaleza del Real Felipe.

El crimen se registró durante la vigencia de una prórroga del estado de emergencia por 60 días en el Callao. Según las primeras indagaciones, la víctima era investigada por su presunta vinculación con el asesinato de un hombre conocido como ‘La Tota’ y de su familia, ocurrido en San Miguel en el 2023. La Policía maneja como hipótesis principal que el ataque respondería a una venganza vinculada a disputas territoriales entre bandas rivales.

Persecución y capturas en el Callao

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional y del serenazgo local iniciaron una persecución que culminó con la detención de los sospechosos en el óvalo Centenario. Los capturados fueron identificados como Joshua Fabricio Basurto Blanco, de 18 años, y Luis Enrique Flores Velasco, de 25 años. En su poder se halló una pistola marca Glock y pasamontañas presuntamente usados en el atentado.

Basurto Blanco, conocido como “Sony”, admitió haber disparado contra el conductor y registra antecedentes por homicidio desde los 15 años. Flores Velasco, por su parte, cuenta con registros policiales vigentes por hurto agravado. Ambos permanecen bajo custodia en la unidad especializada mientras se realizan los peritajes balísticos correspondientes.

Durante el ataque, una joven de 25 años que viajaba en el asiento posterior resultó herida por un proyectil y fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión. Otra ocupante del vehículo salió ilesa. El Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva para los dos detenidos, mientras la Policía investiga si el arma incautada fue empleada en otros hechos delictivos recientes en la zona.