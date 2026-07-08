Un grupo de sicarios atacaron a balazos a un grupo de amigos que estaba departiendo fuera de un local de comidas en la urbanización Chacarita, en el Callao, en un nuevo y reincidente incidente armado que deja como saldo un muerto y al menos unos tres heridos de bala.

El hecho ocurrió después de la 1 a.m. del 8 de julio en la cuadra 3 de la calle Cuarta, en Chacarita, en las afueras de un inmueble donde se había instalado un toldo y mesas con sillas de plástico donde estaba reunidos un grupo de diversas personas.

A esa hora, un vehículo azul llegó al lugar y, desde dentro, los sicarios abrieron fuego contra el grupo de personas. Los policías que llegaron al lugar detectaron al menos unos 26 casquillos de bala en medio de las botellas rotas de cerveza que habían sido consumidas esa noche.

Un hombre murió y otras cuatro sufrieron lesiones en ataque de sicarios en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un hombre murió y otras cuatro sufrieron lesiones en ataque de sicarios en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Sicarios en un carro dispararon contra un grupo de amigos en local de comida en Chacarita, Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La dueña del negocio fue una de las heridas del ataque, junto a varios de sus clientes. Todos fueron trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde un hombre de 36 años perdió la vida producto de la gravedad de sus heridas.

En el lugar hay cámaras de seguridad que las autoridades esperan permita detectar a los atacantes y al vehículo utilizado por los sicarios, cuya motivación no ha sido aclarada hasta el momento, ya que ningún familiar de los afectados ha reportado que hayan sido víctimas de algún tipo de extorsión o amenaza.

El papá del fallecido de 36 años aseguró que la víctima trabajaba como chofer de Aduana y que era una persona tranquila. “No tengo idea”, replicó cuando se le preguntó sobre alguna motivación detrás del ataque, para luego informar que su nuera, pareja del fallecido, se encontraba entre las personas heridas que sobrevivieron al atentado.