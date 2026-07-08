Sicarios en un carro dispararon contra un grupo de amigos en local de comida en Chacarita, Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Sicarios en un carro dispararon contra un grupo de amigos en local de comida en Chacarita, Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un grupo de sicarios atacaron a balazos a un grupo de amigos que estaba departiendo fuera de un local de comidas en la urbanización Chacarita, en el Callao, en un nuevo y reincidente incidente armado que deja como saldo un muerto y al menos unos tres heridos de bala.

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