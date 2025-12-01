La Policía investiga el ataque a un joven taxista que recibió varios disparos cuando salía de su vivienda a bordo de su vehículo, en la zona del jirón Alameda, cerca de Boterín, en el Callao.

Pese a las heridas, la víctima logró conducir unos metros hasta la avenida Óscar R. Benavides, donde un familiar lo asistió y lo trasladó de inmediato a una clínica privada.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Un pariente del joven contó a RPP que los dos atacantes habrían estado esperándolo en una esquina cercana y descendieron de un vehículo para abrir fuego. Señaló que el taxista habría recibido alrededor de diez disparos y que su estado es crítico.

“Él vive acá en el pasaje de acá (en el Callao). Él estaba saliendo y al parecer ya lo han estado esperando en la esquina, en un carro negro, donde (los atacantes) se han bajado y han empezado a disparar”, detalló.

Agentes de la comisaría de Mariscal Castilla llegaron a la zona y hallaron cinco casquillos de bala en la vía. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

El conductor permanece internado mientras su familia espera su recuperación.

Estado de emergencia

Cabe recalcar que este hecho ocurre en medio de un estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y el Callao, cuya continuidad fue anunciada por el presidente José Jerí con el fin de reforzar la respuesta frente a la criminalidad.

La medida, vigente desde el 21 de noviembre, señala que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y que las zonas de intervención se determinan a partir de información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros indicadores técnicos, según lo dispuesto en la norma.