Cuatro personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este miércoles en el sector conocido como CETEC, en las pampas de Nuevo Cañete, a la altura del kilómetro 161 de la Panamericana Sur. El ataque ocurrió a plena luz del día y generó conmoción en la zona.

Según informó Latina Noticias, los sicarios interceptaron una camioneta de placa APE-843 y abrieron fuego contra sus ocupantes. Uno de ellos intentó escapar, pero fue alcanzado por las balas, mientras que los otros tres fueron ultimados junto al vehículo.

La Policía identificó a las víctimas como Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, José Luis Gutiérrez Herrera, Juan Choque Palomino y Manuel Yauri.

Las primeras indagaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas relacionado con tráfico de tierras, aunque no se descartan otras hipótesis. El hecho ocurrió mientras en paralelo las autoridades locales participaban en una sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Cañete.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) llegaron al lugar y acordonaron la zona para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas. El Ministerio Público también intervino en el caso.

Este nuevo hecho de violencia se suma a la ola de crímenes registrados en los últimos meses en el sur de Lima, que han puesto en alerta a la ciudadanía por la presencia de mafias dedicadas a disputas territoriales y actividades ilícitas.

