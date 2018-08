Cañete: lo que se sabe hasta ahora sobre desaparición de niña Xohana

[ACTUALIZACIÓN]

El coronel PNP Mario Torres, jefe de la División Policial de Cañete, confirmó que se ha detectado un cuerpo dentro de uno de los pozos de la Plaza de Armas de Cerro Azul, en Cañete. Se espera la llegada de personal especializado para confirmar si se trata de la pequeña Xohana.

[NOTA]

La Plaza de Armas de Cerro Azul, en Cañete, fue el último lugar donde Xohana Guerra Guerrero, una niña de 2 años y 10 meses de edad, fue vista por sus padres. Desde el jueves en la noche, la policía, ciudadanos y serenos buscan a la pequeña. Esto es todo lo que al momento se conoce del caso.



1.- LA DESAPARICIÓN

El jueves 16 de setiembre, Cleverton Guerra Ríos y Devora del Pilar Guerrero acudieron a la Plaza de Armas de Cerro Azul junto a sus tres hijos, entre ellos Xohana, por las celebraciones del aniversario del distrito. Aproximadamente a las 7 de la noche, los padres perdieron el rastro de la pequeña que en octubre cumple 3 años.

2.- EL VIDEO

La cámara de seguridad de una botica de la zona registró los movimientos de la pequeña Xohana antes de desaparecer. En el video, difundido por “América noticias”, se la observa jugando con su hermana mayor en la glorieta de la plaza mientras sus padres permanecen cerca de ellas sentados. En ese momento, aparece un sujeto que toma asiento. No pasa mucho tiempo y se levanta, hace unos gestos, observa a los niños en la glorieta y luego abandona el lugar. Segundos después, la hermana mayor hace el mismo recorrido del sospechoso, luego Xohana traspasa las barreras de la glorieta y no se la ve más.

3. OPERATIVOS

Desde las 7 p.m. del jueves, vecinos solidarios, agentes de Policía Nacional y el personal de serenazgo buscan a la pequeña. Juntos recorrieron calles, lotes abandonados y terrenos agrícolas. La noche de ayer, el jefe de la Región Policial Lima, Gastón Rodríguez, informó que un total de 80 policías se trasladaron hasta Cañete para hallar a la menor. Se emitió una alerta a nivel nacional, aunque la búsqueda se concentra entre Cañete y Lima.

4.- INTERVENIDOS

Gastón Rodríguez informó que hasta el momento seis personas han sido intervenidas para ser interrogadas al estar presuntamente vinculadas con la desaparición. Uno es un hombre de nacionalidad senegalesa, la pareja Carlos Yanpier Anapan Elías y Arly Quinto Cuadros y los padres de la niña, quienes también están siendo interrogados.

5.- HIPÓTESIS

El coronel PNP Mario Torres, jefe de la División Policial de Cañete, informó que se evalúan varias hipótesis respecto a la desaparición de la pequeña, entre ellas la extorsión o la venganza.



Por su parte, el general Rodríguez, afirmó que todavía no existe una pista concreta. “A este momento la niña está en condición de desaparecida porque no hubo el pedido de rescate como parte de un secuestro, además, las hipótesis que manejamos no han sido convalidadas con los hechos y, por lo tanto, no hay una pista concreta”, afirmó en declaraciones a la prensa.

6.- NÚMEROS

Cualquier información sobre el paradero de la menor debe ser comunicada a la madre, Devora del Pilar Guerrero (912807007), o al director de la PNP (957649192).

7.- NO OLVIDAR

La Defensoría del Pueblo recordó a los ciudadanos que no es necesario esperar 24 horas para reportar la pérdida de un menor de edad. Según la Ley Brunito, la policía debe recibir la denuncia de inmediato y alertar a la División de Personas Desaparecidas de la Dirincri.