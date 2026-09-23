Una pareja que había sido secuestrada fue rescatada por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el distrito de Imperial, provincia de Cañete. La intervención permitió además la captura de cinco presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Gallegos del Sur’.

El operativo se inició luego de que un ciudadano alertara a la Policía sobre la presencia de sujetos armados que habían interceptado a un hombre y una mujer en plena vía pública. Según la denuncia, ambos fueron obligados a ingresar a un vehículo.

Tras recibir la alerta, los agentes realizaron labores de seguimiento con apoyo de cámaras de seguridad y drones. De esta manera, lograron ubicar el inmueble de Imperial donde se encontraban las dos personas.

Efectivos de la Unidad de Emergencia Cañete-Yauyos ingresaron al predio y rescataron a los rehenes. En la intervención también fueron capturados cinco presuntos secuestradores, quienes, según informó el Ministerio del Interior (Mininter), serían integrantes de ‘Los Gallegos del Sur’.

De acuerdo con el Mininter, los cinco intervenidos son de nacionalidad venezolana. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

#NotaDePrensa | Cinco presuntos integrantes de la banda criminal fueron detenidos durante el operativo, mientras que la pareja, víctima de un secuestro extorsivo, fue puesta a buen recaudo por el personal policial.



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Armamento incautado

Durante el operativo, la Policía incautó un arma de fuego, dos cacerinas y 90 municiones. También se encontró una granada de guerra y dos vehículos que estarían vinculados con el secuestro.

El Mininter informó que las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los cinco intervenidos y establecer si existen otras personas involucradas en el hecho.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la Policía Nacional destacó el operativo y señaló que las dos personas secuestradas fueron rescatadas “sanas y salvas”.

Según información difundida por medios locales, las víctimas serían dos ciudadanos venezolanos que se dedicaban al préstamo de dinero.