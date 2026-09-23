Rescatan a dos personas secuestradas y detienen a cinco presuntos integrantes de ‘Los Gallegos del Sur’ en Cañete. (Foto: Captura de pantalla)
Rescatan a dos personas secuestradas y detienen a cinco presuntos integrantes de ‘Los Gallegos del Sur’ en Cañete. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

Una pareja que había sido secuestrada fue rescatada por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el distrito de Imperial, provincia de Cañete. La intervención permitió además la captura de cinco presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Gallegos del Sur’.

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