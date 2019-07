Cañete: víctima de violación acusa maltrato en PNP

Una joven de 28 años denunció haber sido violada por el mototaxista Luis Medina Bautista el pasado 6 de abril en el distrito de San Vicente, en Cañete.



Según informó a un medio de esa localidad, el abuso sexual ocurrió cuando ella salió de una discoteca en donde había bebido licor.

“Cuando te encuentras en ese estado crítico normalmente buscas a alguien conocido. Me acerqué a él y le dije que, por favor, me llevara al cuarto donde yo vivía. Desde ese momento sería mentir si digo que recuerdo los hechos. Me levanté a las 10 a.m. y tenía el pantalón por las rodillas, no sabía qué había pasado”, contó.

Dos días después, recibió un video íntimo que Medina habría grabado el día de la agresión sexual. Asegura que le pidieron S/1.000 para no difundirlo.

La joven cuenta que fue a la comisaría de San Vicente a denunciar la violación y la extorsión, pero que el policía Hans Taype, quien la atendió, borró el video de su celular.

“Cuando fui a la fiscalía me entero de que no habían pasado varias pruebas, entre ellas, el video lacrado”, aseguró.Según la víctima, al pedir explicaciones, el comisario Víctor Córdova le respondió que el agente Taype no había creído en su denuncia y que había difundido su video en un chat de WhatsApp.

—Investigan—

La fiscalía de Cañete informó que amplió por 60 días la investigación por violación sexual para realizar la evaluación psicológica y la ampliación de la declaración de la víctima.

El MIMP precisó que le está brindado apoyo psicológico y legal. Además, indicó que han solicitado a la Depincri de Cañete informe sobre las diligencias que realizó el agente que atendió a la joven y si difundió el video.