La mañana de este martes, una cúster de la empresa Etunigesa fue atacada a balazos en el cruce de Canta Callao con la avenida Pacasmayo, una zona de alto tránsito entre el Callao y San Martín de Porres. El hecho ocurrió frente a otros vehículos que aguardaban para iniciar ruta en un paradero informal.

La unidad permanecía estacionada cuando una motocicleta se aproximó y abrió fuego directamente hacia la ventana del conductor. Según testigos, la cúster había encendido el motor hacía apenas unos segundos para iniciar su recorrido. El vehículo recibió más de tres impactos de bala, uno de los cuales quedó incrustado en el marco metálico lateral.

Sicariosdispara contra cúster de Etunigesa en plena vía y huyen en motocicleta. (Foto: Captura/América Noticias)

El chofer, de nacionalidad venezolana, reaccionó de inmediato: se arrojó al piso de la unidad y logró salir ileso, a pesar de que las balas perforaron la luna delantera y parte de la carrocería. Pasajeros y peatones que se encontraban en el paradero corrieron para ponerse a salvo al escuchar las detonaciones. No se reportaron heridos adicionales.

Una cámara de seguridad ubicada en la intersección registró imágenes posteriores al ataque. En ellas se observa una motocicleta alejándose a gran velocidad. Durante la huida, el vehículo pierde un objeto en plena vía, aunque no se distingue si se trata del arma utilizada o de otro elemento. La policía inspeccionó la zona en busca de cualquier rastro que permita identificar a los responsables.

Vecinos indicaron que minutos antes del atentado vieron dos motocicletas merodeando el punto y notaron también un automóvil oscuro con lunas polarizadas estacionado cerca. Las primeras versiones apuntan a que los atacantes habrían esperado el momento preciso en el que la unidad iniciaba su marcha, aprovechando la baja visibilidad y el escaso flujo de peatones de esa hora.

Agentes de la comisaría del sector cercaron el área y conversaron con el conductor, quien se encontraba visiblemente nervioso y evitó ofrecer mayores detalles.

Policía revisa cámaras de seguridad de Pacasmayo y Canta Callao para identificar a los atacantes. (Foto: Captura/América Noticias)

Las primeras indagaciones policiales refuerzan la hipótesis de que el atentado estaría relacionado con el cobro de cupos extorsivos contra la empresa Etunigesa. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, se trataría de la intervención de una tercera banda criminal que también estaría exigiendo pagos ilícitos a la compañía de transporte, lo que explicaría la violencia y precisión del ataque contra la unidad y su conductor.

Este ataque ocurre en medio de la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, prorrogado por el Gobierno por 30 días adicionales desde el 21 de noviembre de 2025. La medida busca reforzar las acciones contra el crimen organizado y otros hechos de violencia, por lo que este nuevo atentado en una zona de alto tránsito vuelve a encender las alertas entre transportistas y vecinos.