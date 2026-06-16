Golpe contra la delincuencia. La policía capturó en un centro comercial de Chorrillos a cuatro integrantes de la banda criminal denominada “Los Tarjeteros del Mall”, acusados de sustraer dinero de cuentas bancarias mediante la modalidad del ‘cambiazo’ principalmente en ataques contra adultos mayores.

Los intervenidos fueron identificados como William Ramos Herrera, Christopher Jesús Robles Cabrera, Rivaldo Robles Cabrera y Eric Noriega Fernández. Según las autoridades, Ramos Herrera ejercía como cabecilla de la organización, mientras que los demás cumplían roles de distracción, observación de claves y transporte.

Durante el operativo en un centro comercial ubicado en la avenida Prolongación Huaylas, mientras los sujetos buscaban nuevas víctimas, los agentes incautaron 18 tarjetas de diferentes entidades bancarias y dinero en efectivo.

El grupo criminal seleccionaba como objetivos principales a adultos mayores que realizaban operaciones en cajeros automáticos. Los delincuentes distraían al usuario bajo el pretexto de un supuesto error en el sistema para realizar un intercambio rápido de la tarjeta original por una falsa. Paralelamente, otro integrante de la banda observaba el ingreso de la clave secreta para concretar el robo de los fondos.

PNP detectó robos de unos S/3 mil y brindan recomendaciones

Las investigaciones policiales señalan que los delincuentes lograban retirar hasta S/3,000 por cada persona afectada. Hasta el momento se han reportado seis víctimas vinculadas directamente a las actividades de esta organización en las últimas semanas. La Policía Nacional estima que la banda realizaba múltiples operaciones ilícitas al día para acumular importantes sumas de dinero.

El coronel Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde de la PNP, confirmó que la desarticulación ocurrió tras un seguimiento en los distritos de San Juan de Lurigancho y Chorrillos. Por su parte, el general Jorge Luis Castillo advirtió que estos sujetos aprovechan situaciones de dificultad técnica en los cajeros para abordar a los usuarios. Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada por el delito contra el patrimonio.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar la ayuda de terceros desconocidos al momento de retirar dinero en agencias bancarias. Asimismo, se instó a los usuarios a cubrir el teclado al digitar su clave secreta y acudir acompañados de familiares de confianza. La Policía solicitó a otros posibles agraviados acudir al Departamento de Investigación Criminal de Chorrillos para formalizar sus denuncias.