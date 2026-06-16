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Operativo deja cuatro detenidos dedicados a estafar adultos mayores con modalidad de 'cambiazo'. (TV Perú)
Operativo deja cuatro detenidos dedicados a estafar adultos mayores con modalidad de 'cambiazo'. (TV Perú)
Por Redacción EC

Golpe contra la delincuencia. La policía capturó en un centro comercial de Chorrillos a cuatro integrantes de la banda criminal denominada “Los Tarjeteros del Mall”, acusados de sustraer dinero de cuentas bancarias mediante la modalidad del ‘cambiazo’ principalmente en ataques contra adultos mayores.

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