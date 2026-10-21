Yessenia Ureta Vargas, alias ‘China Yessenia’, y su pareja, Juan Ayllón Córdova, alias ‘Pimpollo’, implicados en el incendio registrado el pasado 22 de julio en la urbanización Manzanilla, en La Victoria, donde murieron diez integrantes de una misma familia, incluidos cinco menores de edad, fueron capturados este miércoles por agentes de la División de Investigación Criminal (Dipincri) de La Molina.

Al ser detenida, Ureta Vargas declaró que “no era ninguna extorsionadora” y que la estaban acusando de algo que no cometió, para luego gritar “no me han encontrado nada” y “no tenemos nada”, según videos difundidos por Latina Noticias.

El siniestro sucedió durante la madrugada en una vivienda ubicada en el jirón Pisagua, en el límite entre La Victoria y el Cercado de Lima, donde habitaban 17 personas. Siete de ellas lograron escapar a tiempo de las llamas, mientras que diez quedaron atrapadas en el interior.

Incendio en Manzanilla habría sido causado por extorsiones

Según denunciaron los sobrevivientes y familiares, el fatal siniestro respondería a una represalia criminal, pues indicaron que venían sufriendo constantes extorsiones debido a su negocio de alquiler de motocicletas eléctricas en la zona comercial de Gamarra.

Testigos señalaron que dos sujetos en motocicleta llegaron al predio momentos antes de la emergencia y uno de ellos roció combustible sobre un vehículo estacionado frente a la puerta principal para iniciar el fuego.

Familiares de víctimas del incendio en La Victoria esperan entrega de restos para velarlos y solicitan apoyo (Fotos: Diana Marcelo/EC)

Tras el siniestro, Ureta Vargas permaneció escondida dos días en una vivienda del distrito de San Miguel antes de fugarse. Tiempo después, la mujer rompió su silencio desde la clandestinidad en una entrevista brindada al programa ‘Día D’, donde rechazó las acusaciones que la vinculaban con el ataque.

“Extraño a mis hijos. ¿Por qué son tan malos en culparme de algo que no he hecho?”, manifestó Ureta Vargas defendiendo su inocencia, negando cualquier relación con el cobro de cupos.