Yessenia Ureta Vargas y Juan Ayllón Córdova eran buscados por su presunta vinculación con el incendio provocado en Manzanilla. | Foto: Archivo EC / Composición EC
Yessenia Ureta Vargas y Juan Ayllón Córdova eran buscados por su presunta vinculación con el incendio provocado en Manzanilla. | Foto: Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

Yessenia Ureta Vargas, alias ‘China Yessenia’, y su pareja, Juan Ayllón Córdova, alias ‘Pimpollo’, implicados en el incendio registrado el pasado 22 de julio en la urbanización Manzanilla, en La Victoria, donde murieron diez integrantes de una misma familia, incluidos cinco menores de edad, fueron capturados este miércoles por agentes de la División de Investigación Criminal (Dipincri) de La Molina.

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