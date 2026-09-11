La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú capturó al menos a 12 miembros de ‘Los injertos del tren’, una presunta red criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte en San Juan de Lurigancho. Las autoridades ejecutaron una medida de detención preliminar judicial contra diversos integrantes de esta organización ilegal durante la madrugada de hoy viernes 11 de setiembre.

“Se ha logrado identificar a 13 miembros de esta presunta organización criminal. Han sido detenidos 12, nos falta uno, esperamos que en las próximas horas la policía lo ubique y lo ponga a disposición”, dijo a TVPerú el coordinador de fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina.

Las fuerzas del orden ubicaron en la zona de Jicamarca al presunto cabecilla que dirigía los ilícitos contra las líneas de transporte urbano del distrito. La investigación oficial determinó que este sujeto exigía pagos periódicos a los transportistas bajo la falsa promesa de brindarles protección sobre sus rutas.

“Se dedicaba a extorsionar a la empresa Santa Catalina y a otras empresas que mantenemos bajo reserva. Esta empresa tiene ruta por casi toda Lima Metropolitana. Estarían operando desde el 2024, la investigación empezó en marzo del 2025″, detalló el fiscal.

La organización criminal inició sus actividades delictivas en el año 2024 mediante constantes amedrentamientos contra conductores y propietarios de las unidades. Los delincuentes recurrían al uso de amenazas directas e intimidación armada para asegurar el dinero de las empresas de transporte público.

✅ Según la investigación, el presunto líder de la red, ubicado en Jicamarca, habría venido cobrando cupos a empresas de transporte bajo el argumento de brindarles “seguridad”. Asimismo, la organización criminal habría operado desde el año 2024. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 11, 2026

El despliegue policial y fiscal incluyó el allanamiento simultáneo de 13 inmuebles situados en distintos puntos del país. Las intervenciones abarcaron predios en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Pachacámac, además de departamentos como Cusco y Ucayali.

La operación se realizó en 13 inmuebles en varios distritos de Lima como San Juan de Lurigancho. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

La operación se realizó en 13 inmuebles en varios distritos de Lima como San Juan de Lurigancho. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Investigaciones contra extorsionadores en San Juan de Lurigancho

El fiscal provincial Víctor Raúl Luna Castillo dirigió las acciones operativas al mando del Segundo Equipo de la fiscalía especializada. Un contingente de la Policía Nacional del Perú respaldó cada una de las incursiones ejecutadas en los predios señalados por el Poder Judicial.

Representantes del Ministerio Público incautaron dos vehículos vinculados a las operaciones de la red delictiva. Los agentes de la policía ingresaron a los inmuebles intervenidos con el objetivo de recabar documentación, equipos telefónicos y material probatorio.

Las autoridades buscan esclarecer la estructura interna del grupo punible y definir la responsabilidad de cada detenido. Los peritos analizan los elementos decomisados para sostener las imputaciones formales ante los tribunales correspondientes.

Las diligencias judiciales continúan en desarrollo mientras los intervenidos permanecen bajo custodia en las sedes policiales. Las empresas de transporte afectadas esperan el restablecimiento de las garantías de seguridad para operar con normalidad en San Juan de Lurigancho.