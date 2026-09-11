La operación se realizó en 13 inmuebles en varios distritos de Lima como San Juan de Lurigancho. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
La operación se realizó en 13 inmuebles en varios distritos de Lima como San Juan de Lurigancho. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú capturó al menos a 12 miembros de ‘Los injertos del tren’, una presunta red criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte en San Juan de Lurigancho. Las autoridades ejecutaron una medida de detención preliminar judicial contra diversos integrantes de esta organización ilegal durante la madrugada de hoy viernes 11 de setiembre.

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