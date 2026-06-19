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Policía incautó pirotécnicos prohibidos y detuvo a seis personas en Puente Piedra. (Latina)
Policía incautó pirotécnicos prohibidos y detuvo a seis personas en Puente Piedra. (Latina)
Por Redacción EC

En una reciente operación contra la delincuencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este 18 de junio a seis personas implicadas en la fabricación y venta ilícita de pirotécnicos en diversos puntos de Lima. Las intervenciones se concentraron en el distrito de Puente Piedra y sectores del Cercado de Lima y el Rímac.

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