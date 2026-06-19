En una reciente operación contra la delincuencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este 18 de junio a seis personas implicadas en la fabricación y venta ilícita de pirotécnicos en diversos puntos de Lima. Las intervenciones se concentraron en el distrito de Puente Piedra y sectores del Cercado de Lima y el Rímac.

El principal punto donde se realizó el operativo fue a la altura del Km. 28 de la Panamericana Norte, donde en total se intervinieron seis locales que almacenaban pólvora negra, azufre y otros materiales peligrosos de venta ilícita.

Policía incautó pirotécnicos prohibidos y detuvo a seis personas en Puente Piedra. (Latina)

Policía incautó pirotécnicos prohibidos y detuvo a seis personas en Puente Piedra. (Latina)

“Hemos encontrado avellanas, bombardas incorporadas a cañones que son lanzadas y causan gran perjuicio”, informó el coronel PNP Juan Montúfar, jefe de la División de Asuntos Sociales, la cual actuó en coordinación con la Sucamec y la Unidad de Desactivación de Explosivos.

En esta zona detuvieron a seis personas que serían investigadas y procesadas por el presunto delito de peligro común, junto a otros implicados detectados en otros inmuebles en el distrito del Rímac.

“Nos avisaron que estarían colaborando movilizando artefactos improvisados, pirotécnicos pero además introduciendo sustancias peligrosas que son tachuelas y clavos para proporcionar a esas personas azuzadoras, violentistas para que las marchas se conviertan de formas pacíficas a una violenta”, señaló Montúfar.