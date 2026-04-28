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En total fueron detenidos preliminarmente por 7 días tres presuntos autores de producir, almacenar y distribuir pornografía infantil en Lima y Piura. (Foto: Ministerio Público)
En total fueron detenidos preliminarmente por 7 días tres presuntos autores de producir, almacenar y distribuir pornografía infantil en Lima y Piura. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú capturaron hoy a tres hombres en Lima y Piura por la presunta producción y distribución de pornografía infantil como parte de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, ejecutada simultáneamente en 15 países en la lucha contra la explotación sexual de menores.

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