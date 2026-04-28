El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú capturaron hoy a tres hombres en Lima y Piura por la presunta producción y distribución de pornografía infantil como parte de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, ejecutada simultáneamente en 15 países en la lucha contra la explotación sexual de menores.

Una de las capturas en esta megaoperación encabezada por el la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas fue en el distrito de Lince, donde las autoridades detuvieron a Alfredo España, de 23 años, por la presunta fabricación y comercialización de material ilícito en agravio de su hermana de 10 años.

En paralelo, un joven de 26 años fue capturado en el Cercado de Lima bajo la sospecha de explotar a su hermana de 13 años para generar dicho contenido digital.

La tercera intervención ocurrió en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, donde se detuvo de forma preliminar a Yilmar Ruiz, de 24 años. Durante el registro domiciliario, el Ministerio Público incautó diversos equipos tecnológicos, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares vinculados a la investigación.

En total fueron detenidos preliminarmente por 7 días tres presuntos autores de producir, almacenar y distribuir pornografía infantil en Lima y Piura. (Foto: Ministerio Público)

En total fueron detenidos preliminarmente por 7 días tres presuntos autores de producir, almacenar y distribuir pornografía infantil en Lima y Piura. (Foto: Ministerio Público)

Durante las diligencias, los fiscales especializados lograron el rescate de dos menores de edad en Lince y en el Cercado de Lima que se encontraban en los inmuebles allanados. Ambas víctimas fueron puestas a disposición de la Unidad de Protección Especial para garantizar su resguardo integral y atención psicológica especializada.

Las investigaciones indican que los detenidos almacenaban y distribuían el material audiovisual a través de correos electrónicos y plataformas digitales de alcance global.

El sistema internacional National Center for Missing & Exploited Children emitió las alertas que permitieron identificar el tráfico de este contenido hacia mercados de América y Europa.

El operativo contó con el apoyo de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP y la organización no gubernamental Our Rescue. El general PNP Eric Ángeles informó que se aplicaron técnicas especiales de investigación para ubicar a los implicados tras detectarse el acopio de material ilícito en cuentas digitales.

El Ministerio Público precisó que el delito de pornografía infantil se sanciona con una pena privativa de libertad de entre 10 y 15 años. En los casos donde se acredite además el abuso sexual contra menores, la sanción penal podría alcanzar la cadena perpetua.