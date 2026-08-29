El venezolano Ibelmery Adon Colina Maldonado (48) “R15” tenía identificación de su hermano para despistar. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
El venezolano Ibelmery Adon Colina Maldonado (48) “R15” tenía identificación de su hermano para despistar. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Lima Norte a Ibelmery Adon Colina Maldonado, de 48 años, alias ‘R15’, señalado como presunto cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Chile. El intervenido tenía una orden de detención vigente en ese país por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y receptación.

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