La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Lima Norte a Ibelmery Adon Colina Maldonado, de 48 años, alias ‘R15’, señalado como presunto cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Chile. El intervenido tenía una orden de detención vigente en ese país por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y receptación.

La captura se produjo esta mañana en la intersección de las calles Urubamba y Sullana, en San Martín de Porres. Según información policial, Colina Maldonado habría ingresado al Perú de manera irregular y, al momento de su intervención, habría presentado documentos de identidad falsos.

La intervención formó parte de una estrategia conjunta contra el crimen transnacional, detalló el titular del Mininter, César Astudillo. Foto: GEC

El ministro del Interior, César Astudillo, informó que la ubicación del sospechoso fue posible gracias al trabajo de investigación e inteligencia desarrollado por el Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional (EESCCOT) de la PNP, con apoyo del FBI de Estados Unidos y de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile.

“En su captura han intervenido tres unidades: el Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional, el FBI de Estados Unidos —con el que se suscribió recientemente un convenio— y la Policía de Investigaciones de Chile”, manifestó.

Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias “R15”, es señalado como presunto líder del Tren de Aragua en Chile. Foto: GEC

Es requerido en Chile por un caso de secuestro

De acuerdo con la información policial, alias ‘R15’ estaría vinculado con el secuestro de un ciudadano venezolano ocurrido el 14 de mayo de 2026 en la comuna de Estación Central, en Chile. La víctima fue liberada al día siguiente tras las acciones de negociación realizadas por la BIPE Antisecuestros de ese país.

El comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, señaló que se coordinará con la Superintendencia Nacional de Migraciones para iniciar el procedimiento correspondiente, con miras a su expulsión y posterior entrega a las autoridades judiciales chilenas.

Durante la conferencia de prensa, Astudillo sostuvo que el desplazamiento de integrantes de organizaciones criminales hacia otros países constituye una modalidad utilizada para intentar evadir la acción de la justicia.

“Así como todos los días capturamos delincuentes de bandas criminales nacionales, también estamos detrás de quienes integran organizaciones criminales transnacionales, como ‘Los Choneros’, ‘Jalisco Nueva Generación’ y ‘Comando Vermelho’. Sobre ellos también vamos”, enfatizó.

La situación legal de Colina Maldonado será definida en coordinación con las autoridades peruanas y chilenas, debido a la orden de detención vigente emitida por la justicia de Chile.