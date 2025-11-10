Un nuevo hecho de violencia conmocionó esta mañana al distrito de Carabayllo. El gerente de la ladrillera Pirámide, identificado como Carlos Alberto Flores Zegarra, de 57 años, fue asesinado de más de 15 balazos cuando conducía su camioneta blanca tipo pickup por la avenida Vista Alegre, a pocos metros de su centro de labores.

El crimen se registró cerca de las 7:20 de la mañana del lunes 10 de noviembre, en pleno estado de emergencia. Según los primeros reportes policiales, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron el vehículo del empresario y dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte casi instantáneamente.

Matan a gerente de ladrillera con más de 15 disparos en Carabayllo. (Foto: GEC)

A pesar de quedar herido, el conductor perdió el control de la camioneta, que continuó su marcha varios metros antes de chocar contra una estructura. Los atacantes, en tanto, huyeron rápidamente en dirección a la avenida Santa María, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Testigos indicaron que minutos antes del crimen había pasado por la zona un patrullero de la Municipalidad de Carabayllo, lo que generó críticas por la falta de reacción inmediata ante el ataque.

Empresario muere tras ser acribillado en su camioneta por dos sujetos en moto. (Foto: GEC)

La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el crimen esté relacionado con un caso de extorsión. Según las primeras investigaciones, la víctima habría recibido amenazas en los últimos días tras negarse al pago de cupos, aunque un trabajador de la ladrillera aseguró desconocer que existieran tales advertencias.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para analizar la escena e iniciar las investigaciones. En el área se encontraron más de 15 casquillos de bala, lo que refleja la violencia del ataque.

