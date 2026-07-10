Un conductor de transporte público murió y un pasajero resultó herido tras un ataque armado contra una miniván que cubría la ruta Puente Piedra-Carabayllo. El atentado ocurrió en la avenida Lima, en el distrito de Carabayllo, donde uno de los presuntos responsables fue capturado luego de que un segundo conductor embistiera la motocicleta en la que intentaban huir.

Según las primeras diligencias, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad y realizaron entre cinco y seis disparos dirigidos al parabrisas del lado del conductor. Como consecuencia del ataque, Fritzon Quispe Ramos recibió impactos de bala mortales y uno de los pasajeros también resultó herido.

Conductor de transporte público muere tras balacera en Carabayllo. (Foto: X/@Aderly)

Tras la balacera, el conductor de otra miniván de la misma ruta que presenció los hechos aceleró su vehículo y chocó contra la motocicleta utilizada por los atacantes para impedir su fuga.

Producto del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta cayeron al pavimento. Uno de ellos sufrió lesiones de consideración y permaneció en el lugar, mientras que el otro logró escapar con rumbo desconocido.

Quispe Ramos fue trasladado de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. En el mismo establecimiento de salud fueron internados el pasajero herido y el presunto sicario capturado, quien permanece bajo custodia de la Policía Nacional.

Agentes de la comisaría del sector y peritos de criminalística llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones. Durante las diligencias, los especialistas hallaron cinco casquillos de bala.

Las investigaciones preliminares no descartan que el crimen esté relacionado con un presunto caso de extorsión contra los trabajadores de esta línea de transporte, quienes, según las autoridades, serían víctimas del cobro de cupos.

De acuerdo con la información recopilada por la Policía, este constituye el tercer ataque registrado contra los colectiveros de esta ruta. En enero, la explosión de un artefacto explosivo dejó cinco personas heridas, mientras que hace tres semanas otro ataque con arma de fuego provocó lesiones de gravedad a un conductor y una pasajera.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para ubicar al segundo implicado y determinar la presunta organización criminal detrás de estos ataques contra los transportistas.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO