Sicarios asesinan a conductor de miniván en Carabayllo. (Foto: X/@Aderly)
Sicarios asesinan a conductor de miniván en Carabayllo. (Foto: X/@Aderly)
Por Redacción EC

Un conductor de transporte público murió y un pasajero resultó herido tras un ataque armado contra una miniván que cubría la ruta Puente Piedra-Carabayllo. El atentado ocurrió en la avenida Lima, en el distrito de Carabayllo, donde uno de los presuntos responsables fue capturado luego de que un segundo conductor embistiera la motocicleta en la que intentaban huir.

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