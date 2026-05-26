Resumen

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la Policía incautó una motocicleta que el investigado utilizaba para movilizarse por la zona y presuntamente amenazar a sus víctimas. Foto: captura Latina/ composición GEC
la Policía incautó una motocicleta que el investigado utilizaba para movilizarse por la zona y presuntamente amenazar a sus víctimas. Foto: captura Latina/ composición GEC
Por Redacción EC

La Policía Nacional capturó a un presunto extorsionador acusado de cobrar cupos a comerciantes del mercado La Cumbre, en Carabayllo. El intervenido fue identificado con el alias de ‘Chucho’, de 18 años.

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