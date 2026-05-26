Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Policía Nacional capturó a un presunto extorsionador acusado de cobrar cupos a comerciantes del mercado La Cumbre, en Carabayllo. El intervenido fue identificado con el alias de ‘Chucho’, de 18 años.
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