La Policía Nacional capturó a un presunto extorsionador acusado de cobrar cupos a comerciantes del mercado La Cumbre, en Carabayllo. El intervenido fue identificado con el alias de ‘Chucho’, de 18 años.

Según información policial, el sujeto exigía pagos de 20 soles a los vendedores, a cambio de brindarles una supuesta protección dentro del centro de abastos. Además, sería integrante de la banda criminal denominada ‘Los Raqueteros de San Diego’.

El coronel Rogel Cano, jefe de la División de Robos, indicó que durante la intervención, se incautó una cacerina de gran capacidad, dos cartuchos de dinamita y un celular que habría sido utilizado para realizar las extorsiones.

Asimismo, la Policía decomisó una motocicleta que el investigado utilizaba para movilizarse por la zona y presuntamente amenazar a sus víctimas.

Antecedentes policiales

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Chucho’ registra antecedentes por tenencia ilegal de explosivos y será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso.