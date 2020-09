Esta madrugada, cuatro delincuentes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras el intento de robo a una ferretería ubicada en Carabayllo. Los ladrones mantuvieron maniatados a los propietarios y trabajadores del local, informó el noticiero “América Noticias”.

El coronel PNP Carlos Céspedes, jefe de Investigación de División de Robos de la Dirincri, informó que los intervenidos reportan varios ingresos a diversos penales del país, principalmente por la comisión del delito de robo agravado. Uno de los capturados, identificado como Antonio Delgadillo Campos (52) , registra hasta tres ingresos a un centro penitenciario.

“[Quiero]resaltar la labor de esta brigada antirrobos, ya que logró la captura de cuatro prontuariados delincuentes que ingresaron a este local comercial, a esta ferretería, para, primero, secuestrar a los agraviados. Estamos hablando de propietarios y trabajadores del local a quienes los maniataron para secuestrarlos y privarlos de su libertad para que durante la madrugada puedan llevarse objetos de valor y, con los camiones en el interior, retirar todos los artículos que vende este local”, informó.

MIRA AQUÍ EL VIDEO

Carabayllo: delincuentes atan a propietarios para robar en ferretería

Además, el jefe policial detalló que los delincuentes usaron escaleras para ingresar al negocio. Los policías incautaron una pistola con municiones, un chaleco antibalas negro, pasamontañas y cerca de S/2.000 que eran las ganancias producto de la venta de ayer de la ferretería.

“A mí me cogieron primero. Me bajaron del auto y me llevaron para amarrarme y tirarme al piso. Me golpearon en la espalda. También lo hicieron con él y su esposa [propietarios]”, contó un ayudante del negocio, quien prefirió el anonimato.