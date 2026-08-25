Capturan a hombre de 68 años vinculado a presunta banda ‘Los Fantasmas del Norte’ en Carabayllo. (Foto: Captura / América Noticias)
Capturan a hombre de 68 años vinculado a presunta banda ‘Los Fantasmas del Norte’ en Carabayllo. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

El Grupo Terna del Escuadrón Verde capturó a Luis Eduardo Vera, de 68 años, alias ‘Maestro Rochi’, durante un operativo realizado en un inmueble de la séptima etapa de la urbanización El Sol de Carabayllo. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el intervenido estaría vinculado al delito de tráfico ilícito de drogas y sería el presunto cabecilla de la agrupación criminal denominada ‘Los Fantasmas del Norte’.

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