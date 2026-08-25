El Grupo Terna del Escuadrón Verde capturó a Luis Eduardo Vera, de 68 años, alias ‘Maestro Rochi’, durante un operativo realizado en un inmueble de la séptima etapa de la urbanización El Sol de Carabayllo. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el intervenido estaría vinculado al delito de tráfico ilícito de drogas y sería el presunto cabecilla de la agrupación criminal denominada ‘Los Fantasmas del Norte’.

Durante el registro del inmueble, los agentes hallaron e incautaron siete ladrillos de droga y 10 mil ketes de pasta básica de cocaína (PBC). También encontraron un arma de fuego, dos cacerinas y municiones de diversos calibres.

Policía incauta siete ladrillos de droga y 10 mil ketes de PBC durante operativo. (Foto: Captura / América Noticias)

De acuerdo con información policial, Vera habría cumplido previamente una condena de nueve meses de prisión en el penal de Lurigancho por tráfico ilícito de drogas. Tras recuperar su libertad, presuntamente habría continuado con actividades vinculadas a este delito en el sector norte de Lima.

En el operativo también fueron intervenidas otras dos personas que se encontraban dentro del inmueble. Entre ellas estaba Marlos Mendoza Salinas, de 30 años, alias ‘Gil’, a quien la Policía atribuye presuntamente la función de transportar la sustancia ilícita. Asimismo, los agentes reportaron la presencia e intervención de una menor de edad.

Grupo Terna captura a presunto cabecilla de ‘Los Fantasmas del Norte’ en Carabayllo. (Foto: Captura / América Noticias)

La PNP informó que todos los elementos encontrados durante el registro fueron consignados en las actas de intervención correspondientes. El material incautado fue lacrado como parte de las diligencias de investigación.

Respecto al arma de fuego, fuentes policiales señalaron que se determinará si cuenta con denuncias previas relacionadas con su presunto uso en otros hechos delictivos.

Tras finalizar las acciones en el inmueble, Luis Eduardo Vera y los demás intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro). La droga y el armamento también quedaron a disposición de esta dependencia especializada.

La Dirandro continuará con las diligencias para esclarecer la presunta estructura de ‘Los Fantasmas del Norte’. Los agentes especializados iniciaron la toma de declaraciones de los involucrados con el objetivo de determinar la procedencia del armamento y del cargamento de droga.

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