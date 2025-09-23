En Carabayllo, los padres de alumnos del sexto grado de primaria del colegio Ciro Alegría, denunciaron que sus hijos son extorsionados por delincuentes que se hacen llamar Los ‘D.E.S.A.’, quienes exigen el pago de dinero en efectivo para “garantizar” la seguridad durante la fiesta de promoción.

Ellos piden la suma de 60 soles por alumno, es decir, 30 soles esta semana y el resto luego del evento para que “todo salga bien” o de lo contrario atentarán contra sus vidas.

“Si por error se te ocurre hablar a la policía, pues será solo tu culpa de que matemos a un niño de tu aula o el mismo día de la promoción vuelen, así pongan a todos los policías”, se lee en uno de los mensajes.

Los padres exigen a las autoridades del centro educativo solucionen este hecho delictivo que atemoriza también a los pobladores de la zona.

Clases virtuales por seguridad

Luego de las amenazas a los siete salones, los apoderados fueron a conversar con el directo de la institución educativa ubicada en la avenida Túpac Amaru, sin embargo, según declararon, no fueron atendidos.

En tanto, los padres recibieron un comunicado oficial donde se les informó que, en coordinación con la UGEL 04 y la DRELM, las clases desde hoy martes 23 al viernes 26 de septiembre se realizarán de manera virtual.

América Noticias precisó que agentes de la PNP y Serenazgo realizarán rondas de seguridad para cuidar a los escolares tanto a la hora de entrada como hora de salida.

Entre enero y junio del 2024, hubo 3.826 denuncias, mientras que este 2025 la cifra llegó a los 5.735. Aumento se refleja en un total de 29 distritos. Cada 45 minutos se ha registrado una denuncia en Lima Metropolitana por este delito.