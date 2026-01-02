El dueño de la agrupación indicó que la PNP viene investigando el ataque. Foto: Buenos Días Perú
Redacción EC
Redacción EC

Luego del ataque perpetrado por delincuentes contra la agrupación Carlos Miguel y Orquesta en el distrito de , la noche del 1 de enero, que dejó a dos de sus integrantes heridos, el líder del grupo afirmó a la prensa que viene recibiendo amenazas desde hace tres años.

El también vocalista indicó que, incluso, apoyó las marchas realizadas junto a otros artistas frente a este tipo de delito y lo hizo público en algunas entrevistas, sin embargo, no realizó denuncia alguna en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Carlos Salas Abusada

“Trato de no hablar de eso, porque es un asunto bien delicado y me da miedo, tanto por mi, mi familia y compañeros de trabajo. Pasan por mi cabeza muchas cosas (...) No hay otra (extorsiones) yo trabajo limpiamente y no me meto con nadie”, declaró.

“Yo tengo mi seguridad, pero no pensé que pasarían estas cosas. Para mi es una pesadilla y solo espero que dos de mis chicos estén bien. No he dormido pensando en todos los detalles, uno ya está mejor, pero el otro está con pronóstico reservado”, sostuvo.

Sobre una posible extorsión debido a una presunta falta de permisos para presentarse, Carlos Miguel recalcó que solamente fue a “cumplir su show y a cantar”.

“Voy a suspender los shows, porque lo primordial es que mis chicos estén bien. Estoy preocupado y asustado”, señaló.

¿Cómo fue el ataque a la orquesta?

Carlos Miguel indicó que la agresión fue desde afuera del recinto en la avenida Túpac Amaru, similar al sufrido por la .

