Niño es reportado como desaparecido en Carabayllo tras abordar un bus rumbo a su casa. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

Una familia vive momentos de angustia en tras la de Liam, un niño que fue visto por última vez la tarde del viernes 10 de octubre, luego de abordar el bus de la empresa ‘Vencedores’ rumbo a su vivienda. Desde entonces, su paradero es desconocido y la búsqueda no se ha detenido.

De acuerdo con el testimonio de la madre, todo ocurrió luego de realizar compras en el mercado. “Tuve que salir por trabajo y lo saqué del colegio temprano. Se vino con su hermanito rápido porque yo estaba delicada de salud. Luego nos fuimos al mercado y como sentía calor, se sacó el polo celeste que traía de sus olimpiadas”, contó entre lágrimas a América Noticias: Edición Sabatina.

Según la mujer, no era la primera vez que Liam tomaba aquella ruta. “En el carro cuando subí con él medio que se quedó dormido, entonces le dije: ‘Si estabas con sueño, ¿por qué no me has avisado para no traerte mi amor?’. Pero él me dijo: ‘No mamá, no importa, te voy a ayudar’. Como estaba apurada, me bajé en el mercado de la Cumbre, lo embarqué, lo senté, relató visiblemente afectada.

Horas después, al notar que el menor no había llegado a casa, sus padres iniciaron una búsqueda inmediata con ayuda de los vecinos, sin resultados. Poco después, la situación se tornó aún más alarmante cuando recibieron una llamada de , quienes exigieron S/20 mil soles a cambio de la supuesta liberación del niño.

Familia denuncia extorsión tras desaparición de su hijo Liam en Carabayllo. (Foto: Captura/América Noticias)

Llamé a las 2 de la tarde para saber dónde estaba, pero las vecinas me dijeron que no había llegado. Me fui a la empresa Vencedores (Ruta 1704) a preguntar por su última parada, me dijeron en ‘Llanta’. Me fui a buscar y luego les pedí que me den su último recorrido. En la Cumbre habrá estado a la 1:20 p.m. No me quisieron dar información”, denunció la madre con la voz entrecortada.

Hasta el cierre de esta nota, Liam continúa desaparecido, mientras la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Las autoridades policiales han sido notificadas y se espera que en las próximas horas se difundan imágenes y detalles oficiales sobre el menor.

Se ha habilitado una línea de contacto para cualquier información sobre el paradero del niño: 998-561-145. La familia pidió a la ciudadanía comunicarse únicamente si poseen datos verificados.

