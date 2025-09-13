Conductor herido en Carabayllo puso a salvo a pasajeros tras atentado contra bus. (Foto: Difusión)
Conductor herido en Carabayllo puso a salvo a pasajeros tras atentado contra bus. (Foto: Difusión)
Un nuevo episodio de violencia se registró en el norte de Lima. La tarde del último domingo, un bus de la empresa Impulsa Progreso, que cubría la ruta Carabayllo–Ate, fue interceptado por dos a bordo de una motocicleta en plena avenida Túpac Amaru, en el distrito de .

El vehículo iba repleto de pasajeros cuando los atacantes abrieron fuego contra el conductor. Uno de los proyectiles rozó su espalda, pero, pese a estar herido, logró conducir algunas cuadras más hasta poner a salvo a las personas que viajaban a bordo.

El chofer fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde recibió atención y logró estabilizarse. Me estaciono, veo que está bajando [una pasajera], y en eso escucho la bala. Lo único que hice fue agacharme”, relató aún afectado tras ser dado de alta.

En la comisaría, donde formalizó la denuncia, el conductor reveló que la empresa viene siendo víctima de extorsiones desde hace meses. Según detalló, los transportistas pagan S/ 9 diarios por bus para poder circular sin ser atacados. “Pagamos desde el año pasado, cuando a un compañero lo balearon. Nosotros pagamos”, declaró ante la Policía.

La PNP ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si el ataque está vinculado a mafias de extorsionadores que operan en la zona.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

