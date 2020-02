Un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en el distrito de Carabayllo burló la custodia policial de agentes de la comisaría El Progreso tras ser intervenido, según informó América Noticias. La menor había sido reportada como desaparecida la tarde del último lunes cuando iba a llevar la comida a su hermana mayor a su centro de trabajo.

Según los familiares de la víctima, una vez que el sujeto identificado como Segundo Heber Flores Menor fue intervenido por los agentes de la Policía Nacional se le permitió que guardara su mototaxi en su vivienda mientras los miembros del orden lo esperaban a unos metros del referido inmueble. Fue en ese momento que burló la custodia policial y fugó del lugar.

La hermana de la víctima de violación, quien prefirió el anonimato, cuestionó el accionar policial al señalar que el acusado de 25 años había aceptado el delito. “El policía se acerca y le dice ‘señor usted acepta que ha estado con la niña’. Dijo [el acusado] ‘sí, he estado toda la noche con ella’.”, contó.

“Cuando le dije al policía, pero por qué no lo detuvo. Le dije el error es de usted y él me dijo ‘no, nosotros no podemos hacer nada hasta saber si a la niña le ha hecho algo’”, agregó. El matinal difundió el examen del médico legista que corrobora la violación a la adolescente.

El pasado lunes 10 de febrero, la menor fue captada por Segundo Flores cuando llevaba el almuerzo a su familiar. Él le ofreció trasladarla en su mototaxi y luego con engaños le hizo ingerir licor, narró el noticiero.

“Le dijo súbete hay que hacer hora y vamos a comprar algo para tomar. Luego, él le dice que tiene un celular de marca y temía que le robaran y ahí le dice que lo acompañe a su vivienda para que estén más seguros. Y ahí han tomado”, dijo otro hermano de la víctima. Sin embargo, tras unas horas Segundo Flores acudió con la adolescente a un hostal llamado ‘El Encuentro’. “Cómo es posible que el hospedaje deje entrar a una menor de edad”, añadió el familiar.

El mayor PNP José Chincha, comisario de la dependencia El Progreso, contó que el martes fueron por Flores Menor a pedido de los familiares de la adolescente, pero explicó que recién la mañana del miércoles 12 de febrero tuvieron acceso al resultado del examen del médico legista. El Ministerio Público investiga el caso.

Sujeto acusado de violar a menor se escapa tras ser intervenido por la policía en Carabayllo. (Video: América Noticias)