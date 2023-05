Su nombre se hizo conocido allá por el 2020, en plena pandemia, tras ser captado insultando y discriminando a miembros de la Policía Nacional. La noche del último sábado, Carlos Wiesse Asenjo volvió a ser protagonista de un hecho de violencia, esta vez al interior del edificio donde vive, en el distrito de San Isidro.

Si bien la fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva, el Poder Judicial dictó comparecencia restrictiva para Wiesse Asenjo. Además, el abogado tendrá que pagar un monto de 25,000 soles y tendrá que retirarse del domicilio donde ocurrieron los hechos para no tener contacto con los vecinos del condominio. Además, deberá someterse a un tratamiento psiquiátrico. Hasta la mañana del miércoles, el hombre permanece detenido en la comisaría de Miraflores.

Carlos Wiesse: Dejan en libertad a abogado que disparó contra vivienda de su vecino

En el último episodio, las cámaras de videovigilancia muestran a Wiesse arremetiendo contra la propiedad privada de uno de sus vecinos con un arma de fuego. En total realizó siete disparos, los cuales impactaron en la puerta. Debido a ello fue detenido y llevado a la Depincri de Miraflores por causar daños a la propiedad privada.

En las imágenes se observa a Wiesse Asenjo ingresar a la cochera del edificio, bajar de su camioneta de color blanco y luego sacar una herramienta de la maletera. Acto seguido, se dirige a un vehículo color negro estacionado cerca de él y comienza a golpear las lunas y los faros.

Tras este hecho, Carlos Wiesse enrumba hacia el sétimo piso, precisamente al departamento del dueño del auto que había destrozado minutos antes. Al llegar, se coloca frente a la puerta, saca un arma y comienza a disparar.

Perpetrado el ataque, el hombre, de la manera más tranquila, baja por el ascensor y estando ahí aprovecha para peinarse y esbozar una sonrisa de presunta satisfacción. Sin embargo, su felicidad le duró poco, pues momentos después es enmarrocado por dos agentes policiales y trasladado a la comisaría del distrito.

Luego de este hecho, los residentes del edificio han manifestado que viven con temor de que Wiesse cometa nuevamente un acto de violencia y atente contra alguno de ellos o sus familiares.

Perfil y antecedentes de Carlos Wiesse

Su nombre completo es Carlos Alberto Wiesse Asenjo, nació en el distrito de Miraflores y tiene actualmente 41 años. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Lima y es miembro del Colegio de Abogados. También cuenta con estudios de maestría en Derecho Empresarial y posee más de 15 años de trabajo en el sistema financiero.

Según la información que se muestra en la red social LinkedIn, ha tomado cursos internacionales especializados en lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Costa Rica, Panamá y Colombia. Además, ha sido gerente de cumplimiento de una reconocida entidad financiera y ha dictado conferencias en la embajada de Estados Unidos, en la Escuela del Ministerio Público, entre otras instituciones.

A la fecha se desempeña como consultor de empresas nacionales y extranjeras en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y delitos de corrupción. Asimismo, Wiesse tendría o habría tenido vínculos con la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional, ya que ha dictado talleres para dicha institución.

No es la primera vez que este sujeto protagoniza un escándalo y es captado en una actitud violenta. Carlos Wiesse es recordado por los medios de comunicación y usuarios de redes sociales por protagonizar un un polémico episodio durante la pandemia del COVID-19 en el 2020. El abogado fue grabado por sus vecinos cuando lanzaba frases racistas en contra de un grupo de policías que cumplían sus funciones durante el toque de queda.

Fue en ese mismo año, que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) publicó una resolución en donde disponía suspender la licencia para portar armas de fuego que tenía Wiesse.

Wiesse ha sido denunciado por violación y cuenta con varias papeletas en su contra por manejar en estado de ebriedad y chocar su automóvil.

“No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada. Por eso eres policía. Ahora pues, hue..., ahora cuídame, mier.... Qué chu... me vas a cuidar tú, cholo de mier... Yo me cuido solo. Haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden a las 7 de la noche, huev..., si es tu trabajo, no entiendo. Que me aplaudan a mí, caraj... Estamos cag... y viene un cholo y lo aplauden. Policías, militares y todos, es su trabajo. No pudieron estudiar en una universidad. Anda, policía, yo soy Carlos Wiesse. Yo soy Carlos Wiesse”, fue parte del infame discurso que dio el abogado. Por este hecho el Colegio de Abogados anunció que le habían abierto un proceso disciplinario.

En otro incidente, en el 2012, Wiesse fue intervenido por la policía por manejar en estado de ebriedad y chocar su automóvil. Debido a este suceso se le impuso dos papeletas. Vale decir que tiene otras dos por protagonizar accidentes también bajo los efectos del alcohol.

En el 2018 lo demandaron por fraude procesal y fue denunciado por agresión a una mujer.

Vecinos viven con miedo

Los vecinos del edificio donde vive este sujeto han manifestado su temor de que un hecho como el ocurrido el último sábado vuelva a pasar y tenga un desenlace fatal.

En tanto, los agraviados, quienes han preferido guardar su identidad en reserva, indicaron que desde que salieron a la luz las grabaciones donde se le oye a Wiesse insultar a policías la convivencia con él se volvió hostil.

“Esta persona (Carlos Wiesse) cree que mi enamorado fue el que grabó y filtró los videos para que salga en la prensa. Entonces, desde que pasó eso ha hecho algunas cosas para fastidiarlo y ahora esto”, dijo una de las afectadas.

Señalaron que los disparos y los daños a su vehículo forman parte de una venganza. “Yo espero que de verdad se tomen las medidas tanto por mi vida como por la de mi familia. Lo que simplemente estoy reclamando es que a esta persona se le someta a la justicia como a cualquier ciudadano. […] Ya le habían quitado el arma y ahora nuevamente tiene una”, señaló el agraviado.

“Yo pude ser afectado o un miembro de mi familia. Es un caso que a mí me ha consternado y creo que a muchos vecinos que también han tenido que presenciar un acto que verdaderamente no debería ocurrir”, agregó.

Por otro lado, cuestionó que Carlos Wiesse haya tenido en su propiedad un arma de fuego, pese a que, en el 2020, la Policía Nacional se la quitó. “No sabemos cómo nuevamente el arma ha vuelto a él si ya estaba incautada. Creo que la Sucamec y la Policía Nacional tienen que hacer una investigación”, expresó.

Piden prisión preventiva por último ataque

A consecuencia del último episodio de violencia, la Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince solicitó 9 meses de prisión preventiva contra el abogado Carlos Wiesse, en el marco del proceso que se le sigue en calidad de autor de los presuntos delitos de uso de arma de fuego en estado de ebriedad, peligro común y otros en agravio de Renán Mantilla Ramírez, Ana Apaza Mejía y la sociedad.

El Poder Judicial dictó comparecencia restrictiva para Wiesse Asenjo. Además, el abogado tendrá que pagar un monto de 25,000 soles y tendrá que retirarse del domicilio donde ocurrieron los hechos. Además, deberá someterse a un tratamiento psiquiátrico. Hasta la mañana del miércoles, el hombre permanece detenido en la comisaría de Miraflores.

Tras disparar en edificio de San Isidro, Wiesse fue enmarrocado por dos agentes policiales y trasladado a la comisaría del distrito. (Foto: Andina)

En tanto, la Sucamec dispuso la cancelación definitiva de la licencia de uso de arma de fuego que tenía Wiesse. Mediante un comunicado, indicó que esta decisión fue adoptada luego de visualizar las imágenes difundidas donde “se advierte fehacientemente el accionar de Wiesse Asenjo, quien hizo uso indebido de su arma de fuego al disparar contra el departamento de un tercero”.

Explicó, además, que dentro de un procedimiento regular este sujeto estaría obligado a depositar su arma en la Sucamec, con un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la notificación del acto administrativo que resuelve la cancelación de su licencia.