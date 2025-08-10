Policía sospecha de un ajuste de cuentas, pero no descarta otras hipótesis. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
La noche del sábado se tiñó de sangre en . Un padre de familia identificado como Daniel Franco Anicama, de 37 años, fue asesinado a balazos y su amigo Alberto Vidal de la Cruz, de 31, quedó gravemente herido en un ataque perpetrado por frente a un parque del asentamiento humano Señor de los Milagros.

Según testigos, las víctimas habían terminado de jugar un partido de fulbito y se dirigían a un local cercano para comer papas rellenas cuando, de pronto, una motocicleta con dos hombres se detuvo junto a ellos. Uno de los atacantes descendió, sacó un arma de fuego y disparó sin mediar palabra.

Franco Anicama recibió dos impactos de bala en la cabeza y fue trasladado a una clínica de la zona, donde se confirmó su fallecimiento. Vidal de la Cruz sufrió un disparo en el rostro y fue llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.

Fuentes policiales no descartan que se trate de un presunto , aunque continúan investigando otras posibles motivaciones. En el lugar del ataque, agentes del Depincri de Carmen de la Legua recogieron casquillos de bala y revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El brutal atentado ha generado temor entre los vecinos, quienes denunciaron un aumento de la violencia en la zona y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad para prevenir nuevos hechos similares.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

