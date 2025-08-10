La noche del sábado se tiñó de sangre en Carmen de la Legua. Un padre de familia identificado como Daniel Franco Anicama, de 37 años, fue asesinado a balazos y su amigo Alberto Vidal de la Cruz, de 31, quedó gravemente herido en un ataque perpetrado por sicarios frente a un parque del asentamiento humano Señor de los Milagros.

Según testigos, las víctimas habían terminado de jugar un partido de fulbito y se dirigían a un local cercano para comer papas rellenas cuando, de pronto, una motocicleta con dos hombres se detuvo junto a ellos. Uno de los atacantes descendió, sacó un arma de fuego y disparó sin mediar palabra.

Franco Anicama recibió dos impactos de bala en la cabeza y fue trasladado a una clínica de la zona, donde se confirmó su fallecimiento. Vidal de la Cruz sufrió un disparo en el rostro y fue llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.

Fuentes policiales no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas, aunque continúan investigando otras posibles motivaciones. En el lugar del ataque, agentes del Depincri de Carmen de la Legua recogieron casquillos de bala y revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El brutal atentado ha generado temor entre los vecinos, quienes denunciaron un aumento de la violencia en la zona y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad para prevenir nuevos hechos similares.

