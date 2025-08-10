La noche del sábado se tiñó de sangre en Carmen de la Legua. Un padre de familia identificado como Daniel Franco Anicama, de 37 años, fue asesinado a balazos y su amigo Alberto Vidal de la Cruz, de 31, quedó gravemente herido en un ataque perpetrado por sicarios frente a un parque del asentamiento humano Señor de los Milagros.
LEE: MTC detalla las razones del proceso sancionador contra la Municipalidad de Lima por obras en la Vía Expresa Sur
Según testigos, las víctimas habían terminado de jugar un partido de fulbito y se dirigían a un local cercano para comer papas rellenas cuando, de pronto, una motocicleta con dos hombres se detuvo junto a ellos. Uno de los atacantes descendió, sacó un arma de fuego y disparó sin mediar palabra.
Newsletter Buenos días
Franco Anicama recibió dos impactos de bala en la cabeza y fue trasladado a una clínica de la zona, donde se confirmó su fallecimiento. Vidal de la Cruz sufrió un disparo en el rostro y fue llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.
Fuentes policiales no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas, aunque continúan investigando otras posibles motivaciones. En el lugar del ataque, agentes del Depincri de Carmen de la Legua recogieron casquillos de bala y revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
El brutal atentado ha generado temor entre los vecinos, quienes denunciaron un aumento de la violencia en la zona y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad para prevenir nuevos hechos similares.
MÁS: Senamhi alerta descenso de temperaturas nocturnas de hasta -19 °C en la sierra centro y sur
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR
- Guía de lomas en Lima: cuáles visitar y cómo llegar en su temporada más verde, de julio a octubre, con paisajes y biodiversidad únicos
- Sujetos desatan balacera en un puesto de emoliente en Lince
- Dictan 36 meses de arresto domiciliario para madre de ‘El Monstruo’: Fiscalía apelará fallo judicial
- Censo 2025: cómo ingresar con tu Código Único de Vivienda y responder el cuestionario virtual
- Chaclacayo: accidente múltiple deja un muerto y diez heridos en la vía Chosica-Lima
Contenido sugerido
Contenido GEC