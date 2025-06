Las investigaciones del caso de la venezolana Andreina Farías Torres siguen avanzando, ya que la Policía Nacional del Perú ha logrado reconstruir todo lo que sucedió aquel 14 de mayo en el distrito de San Bartolo , al sur de Lima. La extranjera murió tras ser atropellada por una minivan en la que se encontraban dos técnicos de la empresa PC Telecom, que brinda servicios a los clientes de la compañía de telecomunicaciones Claro. La necropsia indica que la extranjera habría sido víctima de violación sexual y los principales implicados son Jean Carlos Montero Huaylinos y Rubén Darío Cueva Velásquez, técnicos de internet.

El cadáver de Andreina Farías Torres fue enterrado, a fines de mayo, en el cementerio municipal de Punta Negra, tras varios días de diligencias para retirar el cuerpo de la morgue de Lima, ya que hubo que cumplir varios trámites desde Venezuela, pues esa gestión solo la puede realizar los familiares directos y la víctima no tenía a ningún pariente en el Perú. Al final, se pudo obtener una carta poder para sacar el cadáver.

Andreina Farías llegó al Perú hace ocho años y trabajaba en un restaurante de San Bartolo.

Los familiares habían dispuesto que los restos de Andreina sean cremados y enviados a Venezuela, pero no se pudo concretar por pedido del Ministerio Público, ya que los fiscales planean exhumar el cuerpo para profundizar las investigaciones del caso.

Cifras que duelen Feminicidios El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que, de enero hasta abril del 2025, se registraron 58 feminicidios en todo el Perú. De este grupo de víctimas, cuatro eran menores de edad.

¿Qué pasó con Andreina Farías el pasado 14 de mayo en San Bartolo?

Andreina Farías llamó a la empresa que le proveía internet para que trasladen el modem de su habitación, ya que se estaba mudando del segundo al tercer piso de la vivienda multifamiliar ubicada en la avenida 15 de setiembre, en la urbanización Hijos de San José, en San Bartolo.

Los técnicos Rubén Darío Cueva Velásquez y Jean Carlos Montero Huaylinos llegaron al inmueble para concretar el servicio, el cual se realizó sin problemas, por lo que Farías Torres les pidió a los dos hombres instalarle un rack de televisión en su nueva habitación, a lo cual ellos accedieron. Como una forma de agradecerles, ella les invitó el almuerzo.

Luego, las tres personas salieron de la casa y se dirigieron a la playa San Bartolo, donde bebieron licor. Ambos técnicos recibieron un pedido de atención en la misma zona de San Bartolo, por lo que Cueva Velásquez llegó al lugar para atender al cliente, mientras que Montero y Farías regresaron a la habitación de la extranjera a seguir libando. Horas después, ambas personas recogieron en el vehículo a Cueva y volvieron al inmueble. El consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillos continuó.

A la reunión se unió una amiga de la víctima, quien llegó cerca de las 9 de la noche. Ella, de acuerdo con su propio relato ante la Policía, no le gustó el ambiente que había en el lugar, ya que las tres personas se encontraban ebrios. Por ello, se retiró a las 10 p.m.

Lo que ocurrió entre las 10 p.m. y las 10:40 p.m. se conoce por la versión de Rubén Cueva. Él, momentos después de ser capturado por la Policía, indicó que sí participó en un encuentro sexual con su compañero y la extranjera, pero recalcó que los otros dos tuvieron “un problema” cuyo motivo desconoce.

Rubén Darío Cueva Velásquez y Jean Carlos Montero Huaylinos están implicados en la muerte de Andreina Farías Torres. (Foto: Reniec)

Sin embargo, Cueva Velásquez cambió de versión días después cuando fue interrogado por el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, a quien le indicó que en un momento de la reunión se retiró al baño y que, al regresar, ya no estaban Montero ni la mujer, por lo que se sentó en el sillón y se puso a revisar su celular. Luego, su compañero de trabajo salió de la habitación y, al acercarse, vio que la extranjera se encontraba semidesnuda en la cama. Sin tener el consentimiento de la víctima, él ingresó al ambiente, se sacó la ropa y trató de acercarse, pero ella lo rechazó.

Momentos después, la víctima reaccionó y encaró a los sujetos por lo ocurrido. En su apuro por salir de la habitación, Cueva Velásquez olvidó su prenda interior y sus botas, por lo que regresó y se marchó. La víctima salió detrás de ellos para reclamarles.

La Policía no cree en la versión de Cueva y ha tomado muestras de su ADN para compararlo con los restos de semen hallados en el short de Angelina Farías. El Poder Judicial le dictó 9 meses de prisión preventiva por estar implicado en dicho caso de feminicidio.

“Se ha recabado las muestras del detenido Rubén Darío. Si bien señala que no llegó a perpetrar el ultraje sexual lo determinará la ciencia porque se está procesando las muestras ante el perfil genético que se ha establecido”, indicó el coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

La Policía indicó que el móvil del asesinato de Andreina Farías sería el silenciarla ante la probabilidad de que ella los denuncie por violación sexual.

El perfil de Rubén Darío Cueva

Rubén Darío Cueva Velásquez fue sometido a diversas pruebas, entre ellas la psicológica, por peritos de la Policía. Los resultados evidencian que el sujeto presenta “una visión desvalorizada de la mujer” y que “denota escasa valoración” de su pareja.

“Denota escasa fidelidad, empatía y valoración hacia su pareja. Presenta una visión desvalorizada de la mujer como objeto de gratificación sexual”, se indica en la evaluación psicológica.

“Es una persona inestable y tiene problemas para actuar bajo control y llega a reaccionar de manera violenta sin empatía en situaciones que considera adversas. Es impulsivo, toma decisiones a la ligera, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos”, se lee en otra parte de los resultados.

“Rubén Darío Cueva, al momento de la evaluación psicológica, no presenta deterioro cognitivo ni alteración psicopatológica que limiten o le impidan percibir o evaluar la realidad, siendo consciente y responsable de sus actos”, se precisa en la evaluación.

Trata de minimizar su participación

Rubén Cueva reiteró, a su salida de la sede de la Dirincri para cumplir una diligencia, que no violó a Andreina Farías y que se entregó a la justicia para, supuestamente, colaborar con las investigaciones y culpó a su compañero de trabajo Jean Carlos Montero de atropellar a la extranjera.

“Soy inocente, no la he violado, estoy colaborando con la justicia para que se esclarezca el caso. Yo no he hecho nada, tampoco la he atropellado”, manifestó.

Como una manera de aminorar su responsabilidad en el hecho, Cueva aseguró que trató de impedir el atropello de Andreina Farías, pero que se quedó en “shock” cuando vio a la víctima en el pavimento. Luego, la unidad se desplazó por la Panamericana Sur con dirección al norte y él se bajó a la altura del centro comercial Jockey Plaza.

De acuerdo con su relato, durante el trayecto su compañero de trabajo le confesó que violó a la víctima, pero luego cambió su versión y le dijo que, supuestamente, hubo consentimiento. Sobre Montero, dijo desconocer su paradero y recordó que residió en Huancayo y que era propietario de un terreno en San Juan de Lurigancho. Explicó que no conocía más detalles del chofer porque recién había entrado a trabajar hace tres semanas.

Un hecho que evidenció su mal accionar ocurrió hace unos meses. Él fue cambiado de zona de trabajo a San Bartolo debido a que, en un arranque de ira, le cortó el servicio de internet a un vecino de San Borja que no permitía que el cableado pase por el frontis, lo cual originó el reclamo del cliente y la amonestación para dicho sujeto.

Respecto a la denuncia de agresión hacia su madre, en enero del 2019, el técnico de internet quiso minimizar el caso y aseguró que cumplió labores comunitarias por ese motivo y que solo se trató de “un problema familiar”.

¿Dónde se esconde Jean Carlos Montero?

Un grupo de detectives de la Dirincri ejecutaron hace unos días un operativo en el distrito de Sincos, en la provincia de Jauja (Junín), y allanaron una casa de los familiares de Jean Carlos Montero Huaylinos, pero no lo hallaron.

No obstante, los agentes policiales encontraron la mochila que contenía las pertenencias de Montero Huaylinos, como billetera, tarjetas de crédito y débito, así como un voucher de un pago realizado a nombre de la empresa en que laboraba, PC Telecom, y un papel con apuntes con los trabajos realizados a los clientes de Claro.

Por ello, la Policía considera que eso confirma la presencia del sujeto en Sincos, por lo que las autoridades denunciaron a su familiar, identificado como Iván Cabrera Montero, por el delito de obstrucción a la justicia, pese a que los parientes habían pedido, a través de la prensa, a Montero Huaylinos que se entregue a la justicia.