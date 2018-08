Caso ‘Caracol’: audios muestran contactos con gobierno de Ollanta Humala

Esta semana el Poder Judicial condenó a cuatro ex funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a trece años y cuatro meses de prisión debido a la excarcelación anticipada del narc0traficante Gerson Gálvez Calle, también conocido como 'Caracol'.



Parte de la investigación fiscal tomó en cuenta una serie de interceptaciones telefónicas legales realizadas por el Grupo constelación de la Policía Nacional. Estos audios fueron mostrados por el programa periodístico Reporte Semanal, donde se muestran las negociaciones de Gálvez Calle.

La grabación corresponde a julio del 2014. En aquella época 'Caracol' se encontraba en el penal Sarita Colonia, desde donde maneja su ilegal negocio y dirigía los crímenes. Fue recién en octubre del 2014 que consigue su libertad, cuatro años antes de cumplir todo el periodo de condena.

En el audio se puede escuchar que habla con un hombre llamado Fernando, que sería un funcionario de uno de los ministerios del gobierno de Ollanta Humala. Por aquel momento 'Caracol' luchaba por no se trasladado de penal.

“Ya me aburrí de gastar mi poca plata con ellos por quedarme acá. Yo no tengo ningún problema, señor Fernando. Yo ya les di hasta demás. Ya tampoco me van a sacar más. Ya no me van a sacar jugo de donde no hay”, dice encolerizado el narcotraficante.

Luego, en otro momento anuncia medidas más radicales y se jacta de tener influencia con el mismo ex presidente Ollanta Humala. “Y yo tengo un arma muy grande y letal; porque cuando yo le dije a Cabanillas: ‘le voy a decir a Paolo para que llame a Humala’. Cabanillas me dijo, ‘no, no hagas eso’, ¿por qué? Porque Humala los llamaría y los apagaría”, menciona con un tono confiado, sobre la influencia de su organización.

Los audios que se encontraron en el primer juzgado colegiado nacional especializado del Callao y fueron enviados a la fiscalía para continuar con una investigación que hoy sigue teniendo consecuencias en diferentes niveles del Estado. Aún falta conocer con claridad quiénes son las personas a las que se refiere el narcotraficante.

Entre los condenados se encuentran Julio Magán, ex vicepresidente del INPE; Luis Flores, ex director de Sarita Colonia; Álvaro Obregón, ex director del penal; y Cristian Benavides, ex subdirector de registro penitenciario. Ellos podrán apelar la sentencia.